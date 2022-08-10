Глава ДНР: первый трибунал по военнопленным может состояться до конца лета

Глава ДНР ранее заявлял о необходимости проведения трибунала над украинскими националистами из батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещена на территории России). По его словам, он должен пройти в несколько этапов, один из первых будет в Мариуполе. Пушилин отмечал, что «от ряда стран уже есть предварительное согласие на участие в международном трибунале».