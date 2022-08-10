Глава ДНР: первый трибунал по военнопленным может состояться до конца лета
Первый трибунал в Донецкой народной республике (ДНР) по военнопленным может состояться в Мариуполе до конца лета, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Идет активная подготовка трибунала. Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача — максимально открытое проведение трибунала», — отметил Пушилин (цитата по ТАСС).
Глава ДНР ранее заявлял о необходимости проведения трибунала над украинскими националистами из батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещена на территории России). По его словам, он должен пройти в несколько этапов, один из первых будет в Мариуполе. Пушилин отмечал, что «от ряда стран уже есть предварительное согласие на участие в международном трибунале».
В ДНР уже приговорены к смертной казни гражданин Марокко Ибрагим Саадун и граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер. Они признались в нарушении ст. 232 Уголовного кодекса ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Согласно утверждению следствия, британцы и марокканец за вознаграждение «принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР».
Власти республики позднее предъявили обвинение еще двум британским наемникам — Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. Им инкриминируется совершение преступлений по тем же статьям Уголовного кодекса ДНР, по каким ранее к смертной казни были приговорены Саадун, Аслин и Пиннер. 12 июля в ДНР вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров.
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