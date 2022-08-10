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Политика

В Японии утвердили новый состав правительства

Ведомости

В Японии объявили новый состав правительства, также изменения претерпел состав руководства правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщает агентство Kyodo. 

Свои должности сохранили министр финансов Сюнъити Судзуки и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Также перестановки не отразились на министре по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагиву. 

Должность министра обороны страны досталась Ясукадзу Хамаде. Он уже занимал этот пост с 2008 по 2009 гг. Хамада сменил Нобуо Киси — младшего брата Синдзо Абэ, который был убит в июле. 

Министром экономики, торговли и промышленности назначен Ясутоси Нисимура. Теперь он также будет отвечать за экономическое сотрудничество с Россией. 

Кроме того, в правительство вернулись политики, которые ранее уже занимали посты в министерствах. Таро Коно стал министром по цифровизации. До этого он возглавлял МИД и министерство обороны. Один из ближайших соратников Абэ Санаэ Такаити теперь займет должность министра экономической безопасности. А Кацунобу Като вновь возглавит министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

Обновленный кабмин стал вторым для премьер-министра Фумио Кисиды, который возглавил правящую ЛДП и правительство осенью прошлого года. Ранее сегодня правительство в полном составе подало в отставку. Отмечалось, что решение о перестановках было принято на фоне возросшего недоверия к правительству со стороны населения. По данным опроса телеканала NHK, за последние три недели уровень поддержки упал на 13 процентных пунктов, до 46%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных