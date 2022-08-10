В Японии утвердили новый состав правительства
В Японии объявили новый состав правительства, также изменения претерпел состав руководства правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщает агентство Kyodo.
Свои должности сохранили министр финансов Сюнъити Судзуки и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Также перестановки не отразились на министре по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагиву.
Должность министра обороны страны досталась Ясукадзу Хамаде. Он уже занимал этот пост с 2008 по 2009 гг. Хамада сменил Нобуо Киси — младшего брата Синдзо Абэ, который был убит в июле.
Министром экономики, торговли и промышленности назначен Ясутоси Нисимура. Теперь он также будет отвечать за экономическое сотрудничество с Россией.
Кроме того, в правительство вернулись политики, которые ранее уже занимали посты в министерствах. Таро Коно стал министром по цифровизации. До этого он возглавлял МИД и министерство обороны. Один из ближайших соратников Абэ Санаэ Такаити теперь займет должность министра экономической безопасности. А Кацунобу Като вновь возглавит министерство здравоохранения, труда и благосостояния.
Обновленный кабмин стал вторым для премьер-министра Фумио Кисиды, который возглавил правящую ЛДП и правительство осенью прошлого года. Ранее сегодня правительство в полном составе подало в отставку. Отмечалось, что решение о перестановках было принято на фоне возросшего недоверия к правительству со стороны населения. По данным опроса телеканала NHK, за последние три недели уровень поддержки упал на 13 процентных пунктов, до 46%.
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