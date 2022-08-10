В Японии утвердили новый состав правительства

Обновленный кабмин стал вторым для премьер-министра Фумио Кисиды, который возглавил правящую ЛДП и правительство осенью прошлого года. Ранее сегодня правительство в полном составе подало в отставку. Отмечалось, что решение о перестановках было принято на фоне возросшего недоверия к правительству со стороны населения. По данным опроса телеканала NHK, за последние три недели уровень поддержки упал на 13 процентных пунктов, до 46%.