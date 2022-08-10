Глава МВД Германии извинилась за фото с шампанским во время визита в Киев

По словам Фезер, в Киев уже вернулась нормальная повседневная жизнь. «Нас пригласили на вечер к послу и к мэру Киева Виталию Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он», — отметила она, добавив, что не стала бы поступать так в будущем.