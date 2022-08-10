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Глава МВД Германии извинилась за фото с шампанским во время визита в Киев

Ведомости

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер извинилась за кадры, сделанные во время ее поездки в Киев в июле, где она запечатлена смеющейся с бокалом шампанского, передает издание Spiegel.

«Я сожалею о фотографии. Конечно, это было неуместно», — подчеркнула Фезер. На снимках глава немецкого МВД запечатлена вместе с министром труда Хубертусом Хайлем, послом Германии Анкой Фельдхузен и мэром Киева Виталием Кличко. Они стоят на балконе резиденции посла с бокалами шампанского в руках и улыбаются.

По словам Фезер, в Киев уже вернулась нормальная повседневная жизнь. «Нас пригласили на вечер к послу и к мэру Киева Виталию Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он», — отметила она, добавив, что не стала бы поступать так в будущем.

В конце июля Фезер вместе с министром труда и социальных дел ФРГ Хубертусом Хайлем посетили Киев. Помимо украинской столицы они также побывали в городе Ирпень. Фотографии с балкона резиденции посла вызвали возмущенные комментарии в соцсетях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных