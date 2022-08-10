Глава МВД Германии извинилась за фото с шампанским во время визита в Киев
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер извинилась за кадры, сделанные во время ее поездки в Киев в июле, где она запечатлена смеющейся с бокалом шампанского, передает издание Spiegel.
«Я сожалею о фотографии. Конечно, это было неуместно», — подчеркнула Фезер. На снимках глава немецкого МВД запечатлена вместе с министром труда Хубертусом Хайлем, послом Германии Анкой Фельдхузен и мэром Киева Виталием Кличко. Они стоят на балконе резиденции посла с бокалами шампанского в руках и улыбаются.
По словам Фезер, в Киев уже вернулась нормальная повседневная жизнь. «Нас пригласили на вечер к послу и к мэру Киева Виталию Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он», — отметила она, добавив, что не стала бы поступать так в будущем.
В конце июля Фезер вместе с министром труда и социальных дел ФРГ Хубертусом Хайлем посетили Киев. Помимо украинской столицы они также побывали в городе Ирпень. Фотографии с балкона резиденции посла вызвали возмущенные комментарии в соцсетях.
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