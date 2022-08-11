Постпред Крыма заявил, что идеи отторжения полуострова ведут Украину к краху
Идея отторжения Крыма, от которой «маниакально зависимы» украинские лидеры, приведет Украину к краху. Такое заявление сделал постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
«Маниакальная зависимость киевского режима от внедренной Вашингтоном в его замутненное сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведет к полному краху украинской государственности», — сказал Мурадов (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что Москва неоднократно указывала на это Киеву.
По мнению постпреда, США не могут смириться с поражением в 2014 году по обретению военно-морской базы в Севастополе.
Мурадов также прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского провести саммит по «деоккупации» полуострова «Крымская платформа». Постпред такую идею назвал опасной и отметил, что подобные предложения «еще больше подливают масла в огонь украинского кризиса».
Ранее в ходе очередного видеообращения Зеленский заявил, что Украина обязательно вернет под свой контроль Крым. При этом украинский лидер не озвучил сроки «возвращения».
Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией, и обвиняет Россию в «оккупации» полуострова. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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