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Постпред Крыма заявил, что идеи отторжения полуострова ведут Украину к краху

Ведомости

Идея отторжения Крыма, от которой «маниакально зависимы» украинские лидеры, приведет Украину к краху. Такое заявление сделал постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

«Маниакальная зависимость киевского режима от внедренной Вашингтоном в его замутненное сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведет к полному краху украинской государственности», — сказал Мурадов (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что Москва неоднократно указывала на это Киеву.

По мнению постпреда, США не могут смириться с поражением в 2014 году по обретению военно-морской базы в Севастополе.

Мурадов также прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского провести саммит по «деоккупации» полуострова «Крымская платформа». Постпред такую идею назвал опасной и отметил, что подобные предложения «еще больше подливают масла в огонь украинского кризиса».

Ранее в ходе очередного видеообращения Зеленский заявил, что Украина обязательно вернет под свой контроль Крым. При этом украинский лидер не озвучил сроки «возвращения».

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией, и обвиняет Россию в «оккупации» полуострова. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных