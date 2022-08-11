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Минобороны России сообщило о захвате опорного пункта ВФУ десантниками

Ведомости

Российские десантники осуществили захват опорного пункта вооруженных формирований Украины (ВФУ). Кадры выполнения боевой задачи Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что командир разведывательной роты решил спешиться с боевых машин и выбить украинских военных с обнаруженного опорного пункта. Вытеснить противника с занимаемых позиций удалось с помощью огня из штатного вооружения боевой машины БМД-2К-АУ и противотанкового ракетного комплекса.

В Минобороны уточнили, что в результате были уничтожены 2 единицы боевой техники противника и более 10 украинских военных.

Накануне российское военное ведомство сообщило об уничтожении в Николаевской области поставленного Украине из Германии ЗРК «Гепард». Также Минобороны отчиталось о ликвидации украинского зенитного ракетного комплекса С-300, взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также двух артиллерийских взводов орудий Д-20 и двух взводов гаубиц Д-3 в ДНР.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении ЛНР.

10 августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженным силам России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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