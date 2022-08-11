Минобороны России сообщило о захвате опорного пункта ВФУ десантниками

Накануне российское военное ведомство сообщило об уничтожении в Николаевской области поставленного Украине из Германии ЗРК «Гепард». Также Минобороны отчиталось о ликвидации украинского зенитного ракетного комплекса С-300, взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также двух артиллерийских взводов орудий Д-20 и двух взводов гаубиц Д-3 в ДНР.