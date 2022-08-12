В «Ростехе» сообщили о завершении испытаний модернизированной пушки 2С25
В России завершились госиспытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25, вскоре техника может быть принята на вооружение. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил первый замглавы «Ростеха» Владимир Артяков.
«Ее государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры "О1", после чего машина может быть принята на вооружение», — заявил Артяков.
Модернизированная пушка представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину с мощным артиллерийско-ракетным комплексом. Первый замглавы госкорпорации отметил, что техника может преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и вести стрельбу на плаву. Кроме того, она будет полезна при боевых действиях в высокогорье, тропическом климате и болотистой местности.
2С25 приняли на вооружение в 2006 г. А в 2015-м был создан ее первый модернизированный образец.
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