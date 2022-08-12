В «Ростехе» сообщили о завершении испытаний модернизированной пушки 2С25

Модернизированная пушка представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину с мощным артиллерийско-ракетным комплексом. Первый замглавы госкорпорации отметил, что техника может преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и вести стрельбу на плаву. Кроме того, она будет полезна при боевых действиях в высокогорье, тропическом климате и болотистой местности.