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В «Ростехе» сообщили о завершении испытаний модернизированной пушки 2С25

Ведомости

В России завершились госиспытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25, вскоре техника может быть принята на вооружение. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил первый замглавы «Ростеха» Владимир Артяков.

«Ее государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры "О1", после чего машина может быть принята на вооружение», — заявил Артяков. 

Модернизированная пушка представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину с мощным артиллерийско-ракетным комплексом. Первый замглавы госкорпорации отметил, что техника может преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и вести стрельбу на плаву. Кроме того, она будет полезна при боевых действиях в высокогорье, тропическом климате и болотистой местности.  

2С25 приняли на вооружение в 2006 г. А в 2015-м был создан ее первый модернизированный образец. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных