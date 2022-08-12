В Запорожской ВГА заявили о нежелании жителей воевать за Киев
Жители подконтрольной Киеву части Запорожья отказываются служить в рядах территориальной обороны и воевать на стороне Украины, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», — отметил Рогов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, уже было несколько случаев боевых столкновений между заградотрядами и жителями Запорожской области, которых «насильно загнали в ряды территориальной обороны».
Российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область вскоре после начала специальной военной операции на Украине. В мае пророссийские власти данных территорий заявили о планах провести референдумы о присоединении к России.
В июне пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. «Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году», — отмечал Рогов. После этого он сообщил, что в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.
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