В Запорожской ВГА заявили о нежелании жителей воевать за Киев

«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», — отметил Рогов (цитата по «РИА Новости»).