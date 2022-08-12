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Политика

В Запорожской ВГА заявили о нежелании жителей воевать за Киев

Ведомости

Жители подконтрольной Киеву части Запорожья отказываются служить в рядах территориальной обороны и воевать на стороне Украины, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», — отметил Рогов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, уже было несколько случаев боевых столкновений между заградотрядами и жителями Запорожской области, которых «насильно загнали в ряды территориальной обороны».

Российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область вскоре после начала специальной военной операции на Украине. В мае пророссийские власти данных территорий заявили о планах провести референдумы о присоединении к России.

В июне пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. «Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году», — отмечал Рогов. После этого он сообщил, что в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных