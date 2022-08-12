Медведев предположил, каким будет итог для Зеленского

Ранее Медведев заявлял, что Зеленскому не нужен мирный договор с Россией, потому что для него мир станет концом. По словам политика, в случае подписания мирного договора украинского лидера ожидают два варианта развития событий: либо погибнуть от рук нацистов за «сговор с москалями», либо уйти с должности под давлением конкурентов.