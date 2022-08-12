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Медведев предположил, каким будет итог для Зеленского

Ведомости

Итогом для президента Украины Владимира Зеленского будет трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», — сказал он журналистке, отвечая на вопрос, какой итог он видит для Зеленского (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Медведев заявлял, что Зеленскому не нужен мирный договор с Россией, потому что для него мир станет концом. По словам политика, в случае подписания мирного договора украинского лидера ожидают два варианта развития событий: либо погибнуть от рук нацистов за «сговор с москалями», либо уйти с должности под давлением конкурентов.

11 августа Медведев впервые с начала спецоперации посетил Донбасс. В своем Telegram-канале он сообщил, что приехал в ЛНР, где встретился и с главой этой республики Леонидом Пасечником и с руководителем ДНР Денисом Пушилиным.

В частности, как подчеркнул Медведев в Telegram-канале, по поручению президента РФ он провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса. По его словам, обсуждались не только вопросы безопасности, но и содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных