Медведев предположил, каким будет итог для Зеленского
Итогом для президента Украины Владимира Зеленского будет трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», — сказал он журналистке, отвечая на вопрос, какой итог он видит для Зеленского (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Медведев заявлял, что Зеленскому не нужен мирный договор с Россией, потому что для него мир станет концом. По словам политика, в случае подписания мирного договора украинского лидера ожидают два варианта развития событий: либо погибнуть от рук нацистов за «сговор с москалями», либо уйти с должности под давлением конкурентов.
11 августа Медведев впервые с начала спецоперации посетил Донбасс. В своем Telegram-канале он сообщил, что приехал в ЛНР, где встретился и с главой этой республики Леонидом Пасечником и с руководителем ДНР Денисом Пушилиным.
В частности, как подчеркнул Медведев в Telegram-канале, по поручению президента РФ он провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса. По его словам, обсуждались не только вопросы безопасности, но и содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР.
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