Минобороны: ВСУ потеряли 2000 человек при наступлении союзных сил у Соледара
14-й механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) при наступлении союзных сил в районе города Соледара потеряла более 2000 человек, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, более 70% численности также потеряла 56-й мотопехотная бригада ВСУ после ударов ВКС России в районе населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой народной республики (ДНР).
В тыловые районы самовольно и в полном составе убыл с позиций 23-й батальон бригады ВСУ. Около 100 военных и девять единиц военной техники были уничтожены ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Новогригорьевки Николаевской области. Потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады в районе Марьинки (ДНР) составили более 50%, заявили в Минобороны. Около 40 украинских военных и пять единиц автомобильной техники уничтожены в результате удара по опорному пункту 58-й мотопехотной бригады близ Зайцево (ДНР).
Минобороны сообщает, что за сутки поражены пять пунктов управления, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 157-ми районах, уничтожены склад горючего в районе Курахово (ДНР), шесть складов с боеприпасами в районах Великое Артаково (Николаевская область), Залиман (Харьковская область), Краматорск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка (ДНР).
«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена поставленная США киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США», – уточняется в сообщении Минобороны.
Подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», поражены два артиллерийских взвода орудий «Акация» и четыре взвода гаубиц Д-30. Российскими системами ПВО уничтожено пять украинских беспилотников, в воздухе были сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» у Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО «Ольха» у Чернобаевки Херсонской области.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 267 самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотника, 365 зенитных ракетных комплексов, 4293 танка и других боевых бронированных машин.
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