Минобороны: ВСУ потеряли 2000 человек при наступлении союзных сил у Соледара

В тыловые районы самовольно и в полном составе убыл с позиций 23-й батальон бригады ВСУ. Около 100 военных и девять единиц военной техники были уничтожены ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Новогригорьевки Николаевской области. Потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады в районе Марьинки (ДНР) составили более 50%, заявили в Минобороны. Около 40 украинских военных и пять единиц автомобильной техники уничтожены в результате удара по опорному пункту 58-й мотопехотной бригады близ Зайцево (ДНР).