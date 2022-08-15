Трамп потребовал вернуть изъятые ФБР в ходе обыска документы
Бывший президент Дональд Трамп призвал ФБР вернуть ему документы, которые были изъяты в ходе обыска в его имении Мар-а-Лаго. Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, среди бумаг есть материалы, подпадающие под адвокатскую тайну, а также документы, защищенные привилегией исполнительной власти (дает право президенту не раскрывать определенную информацию).
«Я убедительно прошу немедленно вернуть эти документы туда, где их взяли. Спасибо!» — написал экс-президент США (цитата по New York Post).
Обыск в резиденции Трампа прошел 8 августа. Бывший президент отметил его неуместность и пожаловался, что агенты ФБР взломали его сейф. По данным американских СМИ, обыск был связан с документами, которые Трамп забрал с собой после ухода из Белого дома.
Политик также связал визит ФБР с попыткой помешать ему баллотироваться. По его словам, демократы «отчаянно не хотят видеть его в президентской гонке в 2024 году».
Позже газета The Washington Post сообщила, что документы, которые ФБР искало в его имении, содержали секретные материалы, связанные в том числе с ядерным оружием. При этом собеседники издания не сказали, какому государству принадлежит ядерное оружие, какого рода информацию искали агенты и нашли ли они ее в результате. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на опись сообщила об изъятии 11 комплектов секретных документов, в том числе и с грифом «совершенно секретно».
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