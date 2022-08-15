Трамп потребовал вернуть изъятые ФБР в ходе обыска документы

Позже газета The Washington Post сообщила, что документы, которые ФБР искало в его имении, содержали секретные материалы, связанные в том числе с ядерным оружием. При этом собеседники издания не сказали, какому государству принадлежит ядерное оружие, какого рода информацию искали агенты и нашли ли они ее в результате. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на опись сообщила об изъятии 11 комплектов секретных документов, в том числе и с грифом «совершенно секретно».