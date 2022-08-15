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Трамп потребовал вернуть изъятые ФБР в ходе обыска документы

Ведомости

Бывший президент Дональд Трамп призвал ФБР вернуть ему документы, которые были изъяты в ходе обыска в его имении Мар-а-Лаго. Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, среди бумаг есть материалы, подпадающие под адвокатскую тайну, а также документы, защищенные привилегией исполнительной власти (дает право президенту не раскрывать определенную информацию).

«Я убедительно прошу немедленно вернуть эти документы туда, где их взяли. Спасибо!» — написал экс-президент США (цитата по New York Post).

Обыск в резиденции Трампа прошел 8 августа. Бывший президент отметил его неуместность и пожаловался, что агенты ФБР взломали его сейф. По данным американских СМИ, обыск был связан с документами, которые Трамп забрал с собой после ухода из Белого дома.

Политик также связал визит ФБР с попыткой помешать ему баллотироваться. По его словам, демократы «отчаянно не хотят видеть его в президентской гонке в 2024 году».

Позже газета The Washington Post сообщила, что документы, которые ФБР искало в его имении, содержали секретные материалы, связанные в том числе с ядерным оружием. При этом собеседники издания не сказали, какому государству принадлежит ядерное оружие, какого рода информацию искали агенты и нашли ли они ее в результате. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на опись сообщила об изъятии 11 комплектов секретных документов, в том числе и с грифом «совершенно секретно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных