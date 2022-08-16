Захарова назвала эмиграцию семьи Кулебы «истинным патриотизмом»

Ранее Кулеба в интервью журналисту Дмитрию Гордону (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) на YouTube признался, что его семья покинула страну сразу после начала российской спецоперации на Украине. «В ночь с 24 на 25-е [февраля] я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины», – пояснил глава украинского МИДа.