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Захарова назвала эмиграцию семьи Кулебы «истинным патриотизмом»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что эмиграция семьи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы после начала военных действий на территории этой страны – это все, что нужно знать об «истинном патриотизме» киевских политиков. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее Кулеба в интервью журналисту Дмитрию Гордону (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) на YouTube признался, что его семья покинула страну сразу после начала российской спецоперации на Украине. «В ночь с 24 на 25-е [февраля] я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины», – пояснил глава украинского МИДа.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целью президент назвал помощь жителям Донбасса, а также «демилитаризацию и денацификацию» Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных