Захарова назвала эмиграцию семьи Кулебы «истинным патриотизмом»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что эмиграция семьи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы после начала военных действий на территории этой страны – это все, что нужно знать об «истинном патриотизме» киевских политиков. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Ранее Кулеба в интервью журналисту Дмитрию Гордону (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) на YouTube признался, что его семья покинула страну сразу после начала российской спецоперации на Украине. «В ночь с 24 на 25-е [февраля] я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины», – пояснил глава украинского МИДа.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целью президент назвал помощь жителям Донбасса, а также «демилитаризацию и денацификацию» Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР.
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