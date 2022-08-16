Трампу вернули изъятые при обыске паспорта

ФБР признало, что в тот день, когда Трамп сообщил в своей социальной сети о том, что у него забрали паспорта, они находились в бюро расследований, но уже возвращены их владельцу. Бывший президент в своей социальной сети Truth Social вчера заявил, что три его паспорта, в том числе один с истекшим сроком годности, были «украдены» из его резиденции. Однако он не уточнил, были ли эти документы его личными или государственными, которые выдают президентам по вступлении в должность.