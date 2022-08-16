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Трампу вернули изъятые при обыске паспорта

Ведомости

Бывшему президенту США Дональду Трампу вернули паспорта, которые были изъяты при обысках на прошлой неделе в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом телеканалу NBC News сообщил представитель министерства юстиции. 

ФБР признало, что в тот день, когда Трамп сообщил в своей социальной сети о том, что у него забрали паспорта, они находились в бюро расследований, но уже возвращены их владельцу. Бывший президент в своей социальной сети Truth Social вчера заявил, что три его паспорта, в том числе один с истекшим сроком годности, были «украдены» из его резиденции. Однако он не уточнил, были ли эти документы его личными или государственными, которые выдают президентам по вступлении в должность. 

Обыски прошли в резиденции Трампа во Флориде 8 августа. Бывший президент отметил их неуместность, назвав это рейдом, и пожаловался, что агенты ФБР взломали сейф. По данным американских СМИ, обыск был связан с документами, которые Трамп забрал с собой после ухода из Белого дома. В частности, речь шла о бумагах, которые могли содержать секретные материалы, связанные в том числе с ядерным оружием, уточнила газета The Washington Post.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных