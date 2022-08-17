Глава Нацбанка Польши: Германия хочет вернуть «бывшие» земли в пределах польских границ
Германия планирует «вернуть бывшие земли» в пределах границ Польши. Такое заявление сделал председатель Национального банка Польши Адам Глапинский в интервью Gazeta Polska.
«Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи — о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», — сказал Глапинский.
Глапинский считает, что это может случиться, если к власти в Польше придет бывший премьер-министр (с 2007 по 2014 г.), лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск. Следующие парламентские выборы в Польше состоятся в 2023 г.
Он отметил, что Германия заботится о своих национальных интересах «на протяжении нескольких десятилетий». По мнению главы Нацбанка, сценарий «возвращения земель» стал возможен после выхода Великобритании из ЕС. Глапинский также заявил, что Берлин стремится подчинить себе страны между Германией и Россией. Он уточнил, что у ФРГ сложилось такое «представление о равновесии в Европе будущего».
Согласно решению, принятому в июле 1945 г. на Потсдамской конференции, по итогам Второй мировой войны к Польше отошли восточные области Германии, а именно часть Западной Пруссии, часть Силезии, Восточная Померания и Восточный Бранденбург, Вольный город Данциг (современное польское название Гданьск), округ Щецина.
Также Германия должна была выплатить Польше репарацию за нанесенный стране ущерб в годы Второй мировой войны. В 2017 г. специальная комиссия польского сейма по репарациям оценила ущерб в $48,8 млрд. После этого сумму несколько раз корректировали, в итоге она выросла до $850 млрд.
В июле 2022 г. глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что «может и не дожить» до получения военных репараций от Германии. Он напомнил, что 1 сентября страна предоставит доклад о потерях во время войны и вновь назовет сумму репараций. В Германии же считают этот вопрос закрытым. В 2021 г. канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ситуацию «юридически урегулированной».
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