Глава Нацбанка Польши: Германия хочет вернуть «бывшие» земли в пределах польских границ

Он отметил, что Германия заботится о своих национальных интересах «на протяжении нескольких десятилетий». По мнению главы Нацбанка, сценарий «возвращения земель» стал возможен после выхода Великобритании из ЕС. Глапинский также заявил, что Берлин стремится подчинить себе страны между Германией и Россией. Он уточнил, что у ФРГ сложилось такое «представление о равновесии в Европе будущего».