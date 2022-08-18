СМИ: мэр Краснодара может возглавить пророссийское правительство Харьковской области
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, бывший куратор строительной сферы в правительстве региона, в ближайшее время может быть назначен главой пророссийского правительства Харьковской области, которое действует на части территории региона, находящейся под контролем российских военных. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
В администрации Краснодара эту информацию официально пока не подтверждают. Руководитель пресс-службы мэрии Анна Косарева подчеркнула, что «решение об отставке не принималось».
«Коммерсантъ» указывает, что только Алексеенко из высокопоставленных кубанских чиновников активно продвигает идею помощи территориям, находящимся под контролем России. Кроме того, мэр Краснодара уже дважды побывал там с гуманитарной помощью.
Ранее о том, что Алексеенко станет «председателем Совета министров Администрации Харьковской области», сообщил в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев. По мнению Соловьева, это подтверждает, что «Россия пришла на освобожденные территории навсегда».
В октябре 2021 г. губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил Алексеенко и. о. мэра Краснодара. Спустя месяц он вступил в должность главы города. До этого Алексеенко был первым вице-губернатором региона, курировал строительную сферу.
В декабре чиновника обвиняли в получении «взятки в виде ружья» стоимостью 1,6 млн руб. в обмен на выдачу заключения о соответствии многоквартирного дома строительным нормам, писал ТАСС. Позже дело в отношении Алексенко передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России. По данным «Коммерсанта», дело до сих пор не прекращено.
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