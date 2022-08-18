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СМИ: мэр Краснодара может возглавить пророссийское правительство Харьковской области

Ведомости

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, бывший куратор строительной сферы в правительстве региона, в ближайшее время может быть назначен главой пророссийского правительства Харьковской области, которое действует на части территории региона, находящейся под контролем российских военных. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

В администрации Краснодара эту информацию официально пока не подтверждают. Руководитель пресс-службы мэрии Анна Косарева подчеркнула, что «решение об отставке не принималось».

«Коммерсантъ» указывает, что только Алексеенко из высокопоставленных кубанских чиновников активно продвигает идею помощи территориям, находящимся под контролем России. Кроме того, мэр Краснодара уже дважды побывал там с гуманитарной помощью.

Ранее о том, что Алексеенко станет «председателем Совета министров Администрации Харьковской области», сообщил в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев. По мнению Соловьева, это подтверждает, что «Россия пришла на освобожденные территории навсегда».

В октябре 2021 г. губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил Алексеенко и. о. мэра Краснодара. Спустя месяц он вступил в должность главы города. До этого Алексеенко был первым вице-губернатором региона, курировал строительную сферу.

В декабре чиновника обвиняли в получении «взятки в виде ружья» стоимостью 1,6 млн руб. в обмен на выдачу заключения о соответствии многоквартирного дома строительным нормам, писал ТАСС. Позже дело в отношении Алексенко передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России. По данным «Коммерсанта», дело до сих пор не прекращено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных