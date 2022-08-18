Еврокомиссия: ЕС не намерен полностью прекращать выдачу виз россиянам
Страны Евросоюза, которые ввели визовые ограничения в отношении россиян, продолжат выдавать их по гуманитарным соображениям, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
«Страны ЕС (которые ввели ограничения) не прекращали визовую деятельность полностью, визы продолжают выдаваться по гуманитарным соображениям», – приводит ее слова ТАСС.
Кроме того, представитель ЕК подтвердила, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят скоординированный подход к введению ограничений на выдачу краткосрочных виз россиянам на неформальной встрече в Праге 30-31 августа.
Накануне правительство Эстонии заявило о планах ограничить въезд россиян с шенгенскими визами, выданными в других странах Евросоюза. Глава МИДа страны Урмас Рейнсалу отметил, что это предложение не противоречит законам Евросоюза, и в качестве примера привел пандемию коронавируса, когда все страны закрыли свои границы для граждан других государств ЕС и всю Шенгенскую зону.
16 августа правительство Финляндии утвердило предложения МИДа о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день. В дипведомстве отметили, что МИД определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% – для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.
В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва примет ответные меры в случае введения Финляндией запрета на выдачу виз россиянам. Кроме того, Песков не исключил, что Запад может полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам, однако он выразил надежду, что этого не произойдет.
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