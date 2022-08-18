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Еврокомиссия: ЕС не намерен полностью прекращать выдачу виз россиянам

Ведомости

Страны Евросоюза, которые ввели визовые ограничения в отношении россиян, продолжат выдавать их по гуманитарным соображениям, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

«Страны ЕС (которые ввели ограничения) не прекращали визовую деятельность полностью, визы продолжают выдаваться по гуманитарным соображениям», – приводит ее слова ТАСС.

Кроме того, представитель ЕК подтвердила, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят скоординированный подход к введению ограничений на выдачу краткосрочных виз россиянам на неформальной встрече в Праге 30-31 августа. 

Накануне правительство Эстонии заявило о планах ограничить въезд россиян с шенгенскими визами, выданными в других странах Евросоюза. Глава МИДа страны Урмас Рейнсалу отметил, что это предложение не противоречит законам Евросоюза, и в качестве примера привел пандемию коронавируса, когда все страны закрыли свои границы для граждан других государств ЕС и всю Шенгенскую зону.

16 августа правительство Финляндии утвердило предложения МИДа о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день. В дипведомстве отметили, что МИД определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% – для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.

В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва примет ответные меры в случае введения Финляндией запрета на выдачу виз россиянам. Кроме того, Песков не исключил, что Запад может полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам, однако он выразил надежду, что этого не произойдет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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