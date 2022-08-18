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В Белоруссии стало обязательным исполнение гимна в школах 1 сентября

Ведомости

Государственная символика и исполнение гимна станут обязательными составляющими всех торжественных мероприятий в школах Белоруссии, посвященных Дню знаний. Такое заявление сделала заместитель начальника главного управления — начальник управления по делам молодежи Министерства образования Белоруссии Татьяна Симановская.  

«1 сентября обязательными атрибутами всех торжественных мероприятий в школах, посвященных Дню знаний, будут государственные символы и исполнение гимна», — сказала она (цитата по «БелТА»).

Симановская отметила, что приказ о совершенствовании гражданско-патриотического воспитания обучающихся уже подписан министром образования республики Андреем Иванцом. В ведомстве считают такую инициативу «хорошим заделом» для формирования патриотических качеств у детей и уважения к истории.

В середине августа в минобразования Белоруссии сообщили, что первый урок в День знаний будет посвящен Году исторической памяти. Кроме того, со следующего учебного года в каждой школе появятся музеи и тематические экспозиции, которые в том числе расскажут о судьбе белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

В ноябре 2020 г. президент страны Александр Лукашенко заявил о «пробелах» в патриотическом воспитании молодежи. Он призвал к устранению этого недостатка и отметил, что отсутствие патриотизма лишь на руку «деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну». В сентябре 2021 г. Лукашенко подчеркнул необходимость военно-патриотического воспитания в школах республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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