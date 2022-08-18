В Белоруссии стало обязательным исполнение гимна в школах 1 сентября

В середине августа в минобразования Белоруссии сообщили, что первый урок в День знаний будет посвящен Году исторической памяти. Кроме того, со следующего учебного года в каждой школе появятся музеи и тематические экспозиции, которые в том числе расскажут о судьбе белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.