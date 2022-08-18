МВД Латвии предложило приостановить продление ВНЖ россиянам до июля 2023 года
МВД Латвии подготовило проект изменений к закону об иммиграции, в соответствии которыми выдача долгосрочных виз и повторная выдача временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии приостанавливается до 30 июня 2023 г. за некоторыми исключениями, свидетельствует текст документа.
«Приостанавливается выдача долгосрочных виз гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь до 30 июня 2023 года, за исключением следующих случаев: выдача визы вытекает из норм международного права или интересов Латвии; выдача визы обусловлена форс-мажорными или гуманитарными соображениями; иностранец въезжает в соответствии с обменом учащимися или студентами аккредитованного в Латвии учебного заведения и учебного заведения иностранного государства или в качестве волонтера; для выполнения сезонных работ; если иностранец осуществляет международные грузовые или пассажирские перевозки; виза запрашивается для въезда в Латвию и получения вида на жительство», – сказано в документе (цитата по «РИА Новости»).
Согласно поправкам, гражданам, которые хотят остаться в Латвии, необходимо будет запросить статус постоянного жителя ЕС, подтвердив при этом знание государственного языка и наличие достаточных финансовых средств.
Ранее премьер-министр страны Кришьянис Кариньш сообщил, что власти Латвии «концептуально договорились» о том, чтобы не продлевать виды на жительство россиянам и ограничить для них въезд в страну по шенгенским визам.
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