Более 620 000 тонн продовольствия вывезли с Украины в рамках «зерновой сделки»
В рамках т. н. «зерновой сделки» с Украины вывезено уже более 622 000 т продовольствия, сообщила пресс-служба турецкого минобороны.
«На сегодняшний день из украинских портов отгружено более 622 000 т зерна», – говорится в сообщении.
В настоящий момент 18 судов направились в украинские порты для погрузки продовольствия, еще 25 – уже вышли из портов с грузом, добавили в ведомстве.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.
11 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что пункты назначения судов, выходящих с зерном из портов Украины, находятся в западных странах, а не в голодающих государствах Африки. По его словам, в номенклатуре грузов преобладает не пшеница, о дефиците которой в Африке и на Ближнем Востоке говорили западные политики, а кукуруза и подсолнечное масло и везут их в европейские порты. Это, считает Нечаев, заставляет усомниться в том, что от зерновой сделки по разблокировке украинских портов действительно зависела глобальная продовольственная безопасность.
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