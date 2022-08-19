Владимир Путин назначил нового посла России в Намибии

Нынешний посол России в Намибии Дмитрий Лобач родился в 1958 г. Он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР в 1985 г., а также с этого же года начал дипломатическую работу. С 2002 по 2005 г. занимал пост старшего советника постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. В 2006 г. был назначен на пост заместителя директора правового департамента МИД России. После чего с 2012 по 2017 г. был назначен указом президента на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Анголе и Сан-Томе и Присипи по совместительству.