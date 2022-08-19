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Владимир Путин назначил нового посла России в Намибии

Ведомости

Президент России Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Набимии Валерия Уткина и назначил на пост Дмитрия Лобача, соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.  

«Назначить Лобача Дмитрия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Намибии», – говорится в тексте документа.

Российский дипломат Валерий Уткин занимал пост посла России в Намибии с 2017 г. До назначения на этот пост он работал директором департамента Африки МИД России и специальным представителем министра иностранных дел по связям с африканскими региональными организациями.

Нынешний посол России в Намибии Дмитрий Лобач родился в 1958 г. Он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР в 1985 г., а также с этого же года начал дипломатическую работу. С 2002 по 2005 г. занимал пост старшего советника постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. В 2006 г. был назначен на пост заместителя директора правового департамента МИД России. После чего с 2012 по 2017 г. был назначен указом президента на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Анголе и Сан-Томе и Присипи по совместительству.

Назначение Лобача стало не первой дипломатической перестановкой за этот год. В январе Путин подписал указ о назначении Александра Золотова новым послом РФ в Тунисе, также в этом месяце дипломат Борис Грызлов был назначен новым послом России в Белоруссии и Александр Бикантов – новым послом РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР). В мае президент России назначил новых чрезвычайных и полномочных послов страны в Алжире и Марокко, ими стали Валерьян Шуваев и Владимир Байбаков соответственно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных