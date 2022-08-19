Владимир Путин назначил нового посла России в Намибии
«Назначить Лобача Дмитрия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Намибии», – говорится в тексте документа.
Российский дипломат Валерий Уткин занимал пост посла России в Намибии с 2017 г. До назначения на этот пост он работал директором департамента Африки МИД России и специальным представителем министра иностранных дел по связям с африканскими региональными организациями.
Нынешний посол России в Намибии Дмитрий Лобач родился в 1958 г. Он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР в 1985 г., а также с этого же года начал дипломатическую работу. С 2002 по 2005 г. занимал пост старшего советника постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. В 2006 г. был назначен на пост заместителя директора правового департамента МИД России. После чего с 2012 по 2017 г. был назначен указом президента на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Анголе и Сан-Томе и Присипи по совместительству.
Назначение Лобача стало не первой дипломатической перестановкой за этот год. В январе Путин подписал указ о назначении Александра Золотова новым послом РФ в Тунисе, также в этом месяце дипломат Борис Грызлов был назначен новым послом России в Белоруссии и Александр Бикантов – новым послом РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР). В мае президент России назначил новых чрезвычайных и полномочных послов страны в Алжире и Марокко, ими стали Валерьян Шуваев и Владимир Байбаков соответственно.
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