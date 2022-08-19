Путин анонсировал совместные учения России и Казахстана в рамках ОДКБ
Министерства обороны России и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ, об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, передает агентство «РИА Новости».
Он также отметил, что сотрудничество двух стран развивается в позитивном направлении, и напомнил, что в этом году будет 30 лет с момента установления дипломатических отношений. «По всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. И наша встреча придает дополнительные импульсы развитию нашего доверительного стратегического партнерства», — сказал президент России.
Путин также обратил внимание на рост товарооборота между странами: в прошлом году он вырос на 34,4%, а за первые пять месяцев текущего года — почти на 9%. Кроме того, Россия находится на первом месте у Казахстана среди торгово-экономических партнеров.
Переговоры между лидерами двух стран проходят сегодня в Сочи. Ранее пресс-службы Кремля и президента Казахстана сообщили, что политики обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений и стратегического партнерства и сотрудничества, также будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, председателем которого в этом году является Казахстан.
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