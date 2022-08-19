Путин анонсировал совместные учения России и Казахстана в рамках ОДКБ

Он также отметил, что сотрудничество двух стран развивается в позитивном направлении, и напомнил, что в этом году будет 30 лет с момента установления дипломатических отношений. «По всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. И наша встреча придает дополнительные импульсы развитию нашего доверительного стратегического партнерства», — сказал президент России.