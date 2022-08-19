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Путин анонсировал совместные учения России и Казахстана в рамках ОДКБ

Ведомости

Министерства обороны России и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ, об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, передает агентство «РИА Новости».

Он также отметил, что сотрудничество двух стран развивается в позитивном направлении, и напомнил, что в этом году будет 30 лет с момента установления дипломатических отношений. «По всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. И наша встреча придает дополнительные импульсы развитию нашего доверительного стратегического партнерства», — сказал президент России.

Путин также обратил внимание на рост товарооборота между странами: в прошлом году он вырос на 34,4%, а за первые пять месяцев текущего года — почти на 9%. Кроме того, Россия находится на первом месте у Казахстана среди торгово-экономических партнеров.

Переговоры между лидерами двух стран проходят сегодня в Сочи. Ранее пресс-службы Кремля и президента Казахстана сообщили, что политики обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений и стратегического партнерства и сотрудничества, также будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, председателем которого в этом году является Казахстан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных