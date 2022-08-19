Газета
Политика

Патрушев заявил о непрекращающейся подготовке Запада к вооруженному конфликту с РФ

Ведомости

Запад продолжает подготовку к открытому вооруженному столкновению с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ (СБ) Николай Патрушев в ходе выступления на 17-й встрече секретарей государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться», — заявил Патрушев (цитата по ТАСС).

Секретарь Совбеза РФ отметил, что данное положение уже официально закреплено принятых доктринальных документах на саммите НАТО в Мадриде. В данный момент, добавил он, те же действия американцы пытаются сделать в отношении Китая. В качестве примера Патрушев вспомнил провокацию с полетом Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Вашингтоном и его региональными союзниками, прежде всего Лондоном, продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по расширению действующих и созданию новых военных блоков в различных регионах мира», — отметил он.

Кроме того, секретарь Совбеза подчеркнул, что сейчас против России развернута гибридная война, а начатая РФ спецоперация на Украине лишь используется как предлог «для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании».

Заседание секретарей государств-членов ШОС проводится в преддверии встречи лидеров стран-участников 15-16 сентября, которая пройдет в Самарканде.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных