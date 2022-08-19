Патрушев заявил о непрекращающейся подготовке Запада к вооруженному конфликту с РФ

Секретарь Совбеза РФ отметил, что данное положение уже официально закреплено принятых доктринальных документах на саммите НАТО в Мадриде. В данный момент, добавил он, те же действия американцы пытаются сделать в отношении Китая. В качестве примера Патрушев вспомнил провокацию с полетом Нэнси Пелоси на Тайвань.