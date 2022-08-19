Патрушев заявил о непрекращающейся подготовке Запада к вооруженному конфликту с РФ
Запад продолжает подготовку к открытому вооруженному столкновению с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ (СБ) Николай Патрушев в ходе выступления на 17-й встрече секретарей государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться», — заявил Патрушев (цитата по ТАСС).
Секретарь Совбеза РФ отметил, что данное положение уже официально закреплено принятых доктринальных документах на саммите НАТО в Мадриде. В данный момент, добавил он, те же действия американцы пытаются сделать в отношении Китая. В качестве примера Патрушев вспомнил провокацию с полетом Нэнси Пелоси на Тайвань.
«Вашингтоном и его региональными союзниками, прежде всего Лондоном, продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по расширению действующих и созданию новых военных блоков в различных регионах мира», — отметил он.
Кроме того, секретарь Совбеза подчеркнул, что сейчас против России развернута гибридная война, а начатая РФ спецоперация на Украине лишь используется как предлог «для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании».
Заседание секретарей государств-членов ШОС проводится в преддверии встречи лидеров стран-участников 15-16 сентября, которая пройдет в Самарканде.
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