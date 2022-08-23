Медведев назвал единственной гарантией безопасности для Украины договор с Россией

По мнению Медведева, Украину не примут в НАТО, поскольку альянс состоит из «русофобов, но не самоубийц». Кроме того украинские власти понимают, считает он, что для них самих гарантий безопасности не может быть. Сейчас на украинском конфликте «зарабатывает» администрация президента США Джо Байдена, но это сделает и следующая команда, добавил Медведев.