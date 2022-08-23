Медведев назвал единственной гарантией безопасности для Украины договор с Россией
Реальные гарантии безопасности, которые Киев пытается получить на Западе, может предоставить лишь договор с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Всем же ясно, что никакие [другие] соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. <...> Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась», – написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Медведева, Украину не примут в НАТО, поскольку альянс состоит из «русофобов, но не самоубийц». Кроме того украинские власти понимают, считает он, что для них самих гарантий безопасности не может быть. Сейчас на украинском конфликте «зарабатывает» администрация президента США Джо Байдена, но это сделает и следующая команда, добавил Медведев.
Также 23 августа глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться к концу августа. Каких-либо подробностей он не привел, лишь назвав документ «очень мощным».
В начале июля Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вместе с Ермаком возглавит платформу по разработке гарантий безопасности для Украины. Тогда глава офиса Зеленского заявил, что они должны не только охватывать военную, политическую, финансовую и другие сферы, но и включать санкционную политику.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили мирные переговоры. Последний раз встреча прошла 29 марта в Стамбуле.
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