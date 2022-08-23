Лавров осудил израильские удары по территории Сирии
Россия осуждает удары Израиля по сирийской территории, а также требует соблюдать нормы международного права и уважать суверенитет Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
«Мы решительно осудили опасную практику нанесения Израилем ударов по сирийской территории, включая тот весьма тревожный эпизод, когда 10 июня был атакован международный аэропорт Дамаска, а впоследствии были нанесены удары по порту Тартуса», — заявил дипломат.
Также Лавров подчеркнул, что Россия выступает за соблюдение «базовых норм международного права». В том числе глава МИД отметил, что это касается и других стран, ведущих на территории Сирии противоправную деятельность. Подобная активность нарушает резолюции Совбеза ООН, а также поощряет сепаратизм, добавил Лавров.
Министр также отметил, что Россия удовлетворена, как происходит нормализация отношений между Сирией и другими арабскими странами, которые входят в Лигу арабских государств. «Мы готовы всячески содействовать дальнейшему развитию этой позитивной тенденции», — заключил он.
Израиль ранее сообщал о растущем иранском военном присутствии в соседней Сирии, которое он воспринимает как угрозу своей безопасности. 14 августа министерство обороны Сирии сообщило о гибели трех военных после удара израильских ВВС. Ранее, в ночь на 26 июня, две израильские ракеты упали в районе международного аэропорта Дамаска.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.