Лавров осудил израильские удары по территории Сирии

Также Лавров подчеркнул, что Россия выступает за соблюдение «базовых норм международного права». В том числе глава МИД отметил, что это касается и других стран, ведущих на территории Сирии противоправную деятельность. Подобная активность нарушает резолюции Совбеза ООН, а также поощряет сепаратизм, добавил Лавров.