Посольство раскритиковало заявление США о гибели Дарьи Дугиной

При этом украинские власти отрицают свою причастность к убийству журналистки. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не несет ответственности за гибель Дугиной. «Это точно не наша ответственность. Не наша гражданка, нас не интересует. И она находится не на территории Украины», — сказал он.