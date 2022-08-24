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Посольство раскритиковало заявление США о гибели Дарьи Дугиной

Ведомости

Посольство России в Вашингтоне выразило негодование из-за заявления госдепартамента США о гибели российской журналистки Дарьи Дугиной. Заявление дипмиссии опубликовано в Telegram-канале.

«У нас вызывает глубочайшее негодование, что американские власти воспользовались этой ужасной трагедией, чтобы вновь транслировать набор безответственных русофобских заявлений», — говорится в сообщении.

В частности, дипломаты обратили внимание на заявления руководителя пресс-службы госдепартамента США Неда Прайса, который «провел параллель между случившимся и некими “операциями под чужим флагом”», в которых Россию неоднократно обвиняли в США.

В посольстве указали, что американские власти пытаются создать у общественности мнение, что Россия несет ответственность за смерть своего гражданина. «При этом не подвергаются сомнению высказывания украинских деятелей о непричастности Киева к убийству Д.Дугиной», — отметили в дипмиссии.

Журналистка Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, погибла вечером 20 августа, когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся на полном ходу около 21:00 в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского округа.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей, назвав совершенное преступление подлым и жестоким. Позже он подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно.

22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, к убийству причастна гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г. рождения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что виновным в гибели Дугиной «не может быть никакой пощады». Он выразил надежду, что ФСБ быстро завершит расследование преступления.

При этом украинские власти отрицают свою причастность к убийству журналистки. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не несет ответственности за гибель Дугиной. «Это точно не наша ответственность. Не наша гражданка, нас не интересует. И она находится не на территории Украины», — сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных