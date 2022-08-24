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В Великобритании не исключили введения визовых ограничений для россиян

Ведомости

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил ужесточение визового режима для граждан России. При этом он не уверен в необходимости полного запрета выдачи виз россиянам. 

«Я, безусловно, думаю, что мы можем ужесточить условия по нашим визам. Я не уверен, что полный запрет – это правильный путь», – сказал он в эфире радиостанции BBC (цитата по ТАСС). Он добавил, что этот вопрос должна изучить министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. 

Уоллес также отметил, что ему не нравится смотреть, как «жены олигархов и высокопоставленных чиновников развлекаются» в европейских странах, когда на Украине продолжается военный конфликт. 

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам следует запретить россиянам въезд в Европу. По его словам, это будет «самая серьезная санкция» в отношении России. 

После этого призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам стали звучать в некоторых странах Евросоюза. Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз. Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Исключение составляют дипломаты, лица с правом на свободное передвижение по ЕС и те, у кого в стране есть родственники.

Кроме того, существенно сократить количество выдаваемых виз россиянам решили в Финляндии. 16 августа правительство страны заявило о сокращении числа принимаемых заявлений на визы до 500 в день. А с начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях – примерно в 10 раз меньше текущего количества. 

В то же время несколько стран ЕС высказались против полного запрета на выдачу виз россиянам. Сначала инициативу раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. Позже против выступили власти Кипра и Греции. Также идею не поддерживает глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. Сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не намерена ужесточать визовый режим для граждан России.

30-31 августа должна пройти встреча глав министерств иностранных дел Евросоюза. На ней в том числе планируется обсудить изменения в шенгенском визовом кодексе, чтобы ограничить выдачу виз всем россиянам, кроме некоторых отдельных категорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных