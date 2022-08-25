Посольство: США опасаются огласки фактов о деяниях «Азова»
США боятся предания огласке фактов о бесчеловечных деяниях участников «Азова» (признан террористической организацией и запрещен на территории России). Такое заявление сделало посольство России в США.
В дипмиссии отметили, что предстоящий судебный процесс над украинскими военными в Мариуполе «призван установить справедливость в отношении военных преступников», в числе которых есть и бойцы батальона.
«В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», — заявили дипломаты в своем Telegram-канале.
Посольство также считает, что трибунал способен пролить свет на «истинную сущность» киевского режима. «Американские граждане наконец-то узнают, что в действительности их правительство помогает тем, кто целенаправленно убивает мирных граждан и издевается над русским населением Донбасса и Украины», — подчеркнули в дипмиссии.
Дипломаты напомнили, что Россия соблюдает Женевские конвенции и гарантирует украинским военнопленным «надлежащие условия содержания».
Ранее госдепартамент США осудил проведение трибунала в Мариуполе. Руководитель пресс-службы госдепа Нед Прайс назвал судебный процесс показательным и заявил о его нелегитимности. Он также напомнил, что Москва должна соблюдать Женевские конвенции в отношении военнопленных.
В начале августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал над украинскими военнопленными может состояться в Мариуполе до конца лета. «Задача — максимально открытое проведение трибунала», — отметил он.
До этого глава республики также указывал на необходимость проведения трибунала над украинскими националистами из батальона «Азов». По его словам, он должен пройти в несколько этапов, один из первых будет в Мариуполе. В МИД России допустили обмен военнопленными только после суда.
Позже Владимир Зеленский заявил, что трибунал может стать «последней чертой», после которой Киев не пойдет на мирные переговоры с Москвой. Судебный процесс украинский лидер охарактеризовал как «издевательство над людьми» и заявил, что Украина не потерпит такого отношения к своим военным.
В ответ на слова Зеленского глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что виновные в совершении военных преступлений должны быть наказаны вне зависимости от заявлений Киева. По его словам, сейчас завершается подготовка к первому этапу трибунала над украинскими пленными.
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