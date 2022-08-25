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Посольство: США опасаются огласки фактов о деяниях «Азова»

Ведомости

США боятся предания огласке фактов о бесчеловечных деяниях участников «Азова» (признан террористической организацией и запрещен на территории России). Такое заявление сделало посольство России в США.

В дипмиссии отметили, что предстоящий судебный процесс над украинскими военными в Мариуполе «призван установить справедливость в отношении военных преступников», в числе которых есть и бойцы батальона.

«В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», — заявили дипломаты в своем Telegram-канале.

Посольство также считает, что трибунал способен пролить свет на «истинную сущность» киевского режима. «Американские граждане наконец-то узнают, что в действительности их правительство помогает тем, кто целенаправленно убивает мирных граждан и издевается над русским населением Донбасса и Украины», — подчеркнули в дипмиссии.

Дипломаты напомнили, что Россия соблюдает Женевские конвенции и гарантирует украинским военнопленным «надлежащие условия содержания».

Ранее госдепартамент США осудил проведение трибунала в Мариуполе. Руководитель пресс-службы госдепа Нед Прайс назвал судебный процесс показательным и заявил о его нелегитимности. Он также напомнил, что Москва должна соблюдать Женевские конвенции в отношении военнопленных.

В начале августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал над украинскими военнопленными может состояться в Мариуполе до конца лета. «Задача — максимально открытое проведение трибунала», — отметил он.

До этого глава республики также указывал на необходимость проведения трибунала над украинскими националистами из батальона «Азов». По его словам, он должен пройти в несколько этапов, один из первых будет в Мариуполе. В МИД России допустили обмен военнопленными только после суда.

Позже Владимир Зеленский заявил, что трибунал может стать «последней чертой», после которой Киев не пойдет на мирные переговоры с Москвой. Судебный процесс украинский лидер охарактеризовал как «издевательство над людьми» и заявил, что Украина не потерпит такого отношения к своим военным.

В ответ на слова Зеленского глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что виновные в совершении военных преступлений должны быть наказаны вне зависимости от заявлений Киева. По его словам, сейчас завершается подготовка к первому этапу трибунала над украинскими пленными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных