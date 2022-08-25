Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Небензи об убийстве Дугиной
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла России в Праге Александра Змеевского после слов постоянного представителя России в ООН Василия Небензи об убийстве Дарьи Дугиной.
«Я решил вызвать посла России в МИД Чехии. Заместитель министра Ярослав Курферст категорически возражал против возмутительных и ложных обвинений России в адрес Чехии в Совете безопасности ООН», — написал глава МИД Чехии в Twitter.
Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ей не жаль ни Дарью, ни ее отца. Она добавила, что ночь на 21 августа «в России запомнят надолго», а позже сказала, что «подписывается под каждым словом».
По мнению Небензи, слова министра являются «открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица». Он выразил надежду, что компетентные органы Чехии обратят внимание на заявление Черноховой. Небензя также призвал Совбез ООН и руководство организации осудить убийство Дарьи Дугиной, назвав его «преступлением киевского режима».
В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиала отверг обвинения Небензи в адрес министра обороны страны и назвал их «высшим проявлением цинизма».
Журналистка Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, погибла вечером 20 августа, когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся на полном ходу около 21:00 в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского округа.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей, назвав совершенное преступление подлым и жестоким. Позже он подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно.
22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, к убийству причастна гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г. рождения.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что виновным в гибели Дугиной «не может быть никакой пощады». Он выразил надежду, что ФСБ быстро завершит расследование преступления.
При этом украинские власти отрицают свою причастность к убийству журналистки. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не несет ответственности за гибель Дугиной.
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