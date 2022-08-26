Минобороны России заявило о двух обстрелах ЗАЭС за сутки
За прошедшие сутки Запорожская АЭС была обстреляна украинскими войсками дважды, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что удары по станции наносились из крупнокалиберных артиллерийских орудий. «В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и еще один – в районе специального корпуса № 1», – говорится в сообщении.
По данным Минобороны, позиция ВСУ, откуда велся обстрел, находилась к западу от населенного пункта Марганец Днепропетровской области.
25 августа глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Евгений Балицкий сообщил о 17 ударах по территории ЗАЭС за последние сутки. По его словам, всего в регионе было зафиксировано 29 обстрелов.
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция Европы – ЗАЭС.
Обеспокоенность по поводу ситуации вокруг ЗАЭС выразил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он заявил, что лично возглавит миссию на АЭС в ближайшие несколько дней. Издание Bloomberg сообщало, что приезд экспертов МАГАТЭ на станцию состоится не позднее 5 сентября.
26 августа Гросси заявил, что присутствие миссии МАГАТЭ на ЗАЭС может стать постоянным.
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