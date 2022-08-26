Подоляк назвал переговоры с Россией смертным приговором для Украины
Переговоры России и Украины в текущей ситуации — это смертный приговор, заявил в интервью изданию The Hill глава офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Президент [Владимир] Зеленский определенно против этого [переговоров], и украинское общество непреклонно в этом, потому что мы полностью осознаем риски», — подчеркнул Подоляк.
Он выразил уверенность в том, что оружие, которое поставляют на Украину западные страны, может переломить ход военных действий. Россия, в свою очередь, может воспользоваться любой паузой, чтобы ремобилизоваться и начать еще более сильное наступление на Украину. Именно по этой причине переговоры двух стран неприемлемы, добавил Подоляк.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили мирные переговоры. Последний раз встреча прошла 29 марта в Стамбуле. В ходе них Украина предложила новую систему гарантий безопасности, которые в том числе включают нейтральный статус государства. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и всем странам Европы, а также России.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой были объявлены денацификация, демилитаризация страны и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.
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