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Подоляк назвал переговоры с Россией смертным приговором для Украины

Ведомости

Переговоры России и Украины в текущей ситуации — это смертный приговор, заявил в интервью изданию The Hill глава офиса украинского президента Михаил Подоляк. 

«Президент [Владимир] Зеленский определенно против этого [переговоров], и украинское общество непреклонно в этом, потому что мы полностью осознаем риски», — подчеркнул Подоляк.

Он выразил уверенность в том, что оружие, которое поставляют на Украину западные страны, может переломить ход военных действий. Россия, в свою очередь, может воспользоваться любой паузой, чтобы ремобилизоваться и начать еще более сильное наступление на Украину. Именно по этой причине переговоры двух стран неприемлемы, добавил Подоляк.

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили мирные переговоры. Последний раз встреча прошла 29 марта в Стамбуле. В ходе них Украина предложила новую систему гарантий безопасности, которые в том числе включают нейтральный статус государства. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и всем странам Европы, а также России.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой были объявлены денацификация, демилитаризация страны и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных