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Мишустин назначил Владислава Жданова главой Роскадастра

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владислава Жданова руководителем публично-правовой компании «Роскадастр», сообщается на сайте правительства России.

С декабря 2021 г. Жданов занимал должность директора ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра». До этого он работал в РЖД в качестве советника генерального директора. Также с 2015 по 2018 г. Жданов находился на посту вице-президента АК «Алроса».

В декабре 2021 г. президент России Владимир Путин подписал постановление о правилах формирования «Роскадастра». Компания будет заниматься внесением в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН) сведений о границах, а также геодезическими и картографическими работами. 

В августе 2022 г. Мишустин подписал постановление о создании публично-правовой компании «Роскадастр» путем реорганизации трех подведомственных Росреестру учреждений. В основе компании лежит деятельность трех организаций — «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», а также Федеральной кадастровой палаты (ФГБУ «ФКП Росреестра»).

«Роскадастр» станет оператором информационных систем Росреестра. Отмечается, что объединение позволит сократить сроки оказания услуг и увеличить их количество в электронном виде. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных