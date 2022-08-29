Мишустин назначил Владислава Жданова главой Роскадастра

С декабря 2021 г. Жданов занимал должность директора ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра». До этого он работал в РЖД в качестве советника генерального директора. Также с 2015 по 2018 г. Жданов находился на посту вице-президента АК «Алроса».