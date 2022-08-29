Мишустин назначил Владислава Жданова главой Роскадастра
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владислава Жданова руководителем публично-правовой компании «Роскадастр», сообщается на сайте правительства России.
В декабре 2021 г. президент России Владимир Путин подписал постановление о правилах формирования «Роскадастра». Компания будет заниматься внесением в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН) сведений о границах, а также геодезическими и картографическими работами.
В августе 2022 г. Мишустин подписал постановление о создании публично-правовой компании «Роскадастр» путем реорганизации трех подведомственных Росреестру учреждений. В основе компании лежит деятельность трех организаций — «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», а также Федеральной кадастровой палаты (ФГБУ «ФКП Росреестра»).
«Роскадастр» станет оператором информационных систем Росреестра. Отмечается, что объединение позволит сократить сроки оказания услуг и увеличить их количество в электронном виде.
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