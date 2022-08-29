В Литве сообщили о завершении строительства барьера на границе с Белоруссией

Летом 2021 г. Белоруссия вышла из «Восточного партнерства» и других соглашений с Евросоюзом, включая договоренности по трансграничному сотрудничеству и пресечению нелегальной миграции. На этот шаг Минск пошел в ответ на наложенные в июне 2021 г. Брюсселем секторальные и другие санкции. Санкции были наложены в связи с политическим кризисом в Белоруссии, столкновениями протестующих против нового срока Лукашенко с силовиками, арестами и уголовными делами, а также блокировкой части местных СМИ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток.