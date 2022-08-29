В Литве сообщили о завершении строительства барьера на границе с Белоруссией
Литовская государственная компания Epso-G (управляет электрическими и газовыми сетями страны) завершила строительство ограждения на границе с Белоруссией, которым она занималась по заказу погранслужбы Литвы. Об этом заявил представитель компании Антанас Бубнялис, передает ТАСС.
«В конце прошлой недели на границе установлены последние сегменты так называемого физического барьера», — сказал он. По его словам, часть сотрудников останется на границе для выявления технических недостатков заграждения.
Построить барьер на границе с Белоруссией Вильнюс решил летом 2021 г., первые два месяца заграждение возводили военные, с сентября – сотрудники Epso-G. Литовские власти обосновывали необходимость строительства забора наплывом мигрантов с территории Белоруссии: число нелегалов, перешедших границу только за лето 2021 г., тогда превысило показатели всего 2020 г.
Летом 2021 г. Белоруссия вышла из «Восточного партнерства» и других соглашений с Евросоюзом, включая договоренности по трансграничному сотрудничеству и пресечению нелегальной миграции. На этот шаг Минск пошел в ответ на наложенные в июне 2021 г. Брюсселем секторальные и другие санкции. Санкции были наложены в связи с политическим кризисом в Белоруссии, столкновениями протестующих против нового срока Лукашенко с силовиками, арестами и уголовными делами, а также блокировкой части местных СМИ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток.
Общая протяженность литовско-белорусской границы составляет 679 км, из них более 100 км проходят по водоемам, итоговая длина барьера составила 502 км. Высота ограждения с колючей проволокой составляет три метра, стоимость проекта – 152 млн евро, писал ранее Reuters. Как отмечало агентство со ссылкой на данные погранслужбы, с начала 2022 г. 4141 человек нелегально перебрался в Литву (в 2020 г. нелегалов было всего 74 человека).
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