Глава Shell допустил газовый кризис в Европе в ближайшие несколько зим
Энергетический кризис в странах Европы может затянуться на несколько зим из-за сокращения поставок топлива из России. Такое заявление сделал глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден.
«Вполне может быть так, что будет несколько зим, когда нам придется каким-то образом находить решения [в связи с нехваткой газа]», — отметил ван Берден (цитата по Reuters).
Он добавил, что еще какое-то время на нефтяном рынке будет сохраняться превышение спроса над предложением.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель дал интервью газете Kronen Zeitung, в котором охарактеризовал возникшие экономические трудности как «самый большой кризис» в истории Европы. При этом отказ от российского газа и рост цен на энергоноситель он назвал «ценой свободы».
26 августа биржевые цены на газ в Европе превысили $3500 за 1000 куб. м впервые с 8 марта, рост составил более 5%, свидетельствуют данные биржи ICE. Ранее рекорд был установлен на бирже ICE 7 марта: тогда стоимость апрельского фьючерса в моменте находилась на уровне $3898 после начала специальной военной операции на Украине.
Ранее «Газпром» сообщил, что приостановит работу последней турбины «Северного потока» 31 августа для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Прокачка газа будет восстановлена 2 сентября, если технические неисправности не будут обнаружены. В самой компании прогнозировали, что цены на газ в Европе поднимутся выше $4000 за 1000 куб. м этой зимой.
На фоне сокращения поставок газа страны ЕС стали искать альтернативу российскому газу и прибегать к разным способам экономии энергоносителей. Так, принято решение снизить их потребление на 7-15%. Кроме того, Германия призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.
Также многие немецкие города уже начали отключать подсветку общественных зданий и объектов — к этой мере прибегают и в Берлине, где отказались от подсветки 100 зданий. Кроме того, среди способов экономии энергии — отключение фонтанов, поддержание определенной температуры внутри помещения, а также отключение горячей воды в бассейнах и душевых кабинах спортзалов.
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