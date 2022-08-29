Глава Shell допустил газовый кризис в Европе в ближайшие несколько зим

Ранее «Газпром» сообщил, что приостановит работу последней турбины «Северного потока» 31 августа для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Прокачка газа будет восстановлена 2 сентября, если технические неисправности не будут обнаружены. В самой компании прогнозировали, что цены на газ в Европе поднимутся выше $4000 за 1000 куб. м этой зимой.