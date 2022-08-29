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WSJ: миссия специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС продлится до 3 сентября

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Миссия специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территорию Запорожской АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября, об этом рассказала газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние украинские документы, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что делегация МАГАТЭ заедет на территорию ЗАЭС из подконтрольных украинским вооруженным силам зон. Безопасность специалистов будет обеспечена ими, подчеркнул Песков. 

Сегодня глава агентства Рафаэль Гросси также сообщил, что делегация наконец выдвинулась в сторону ЗАЭС. Он снова подчеркнул, что целью миссии является обеспечение безопасности и сохранности «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы». 

В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция — ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС. В связи с этим Совет Госдумы РФ призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. 

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространенных Россией в Совете и Генассамблее ООН фотосвидетельствах обстрелов ЗАЭС со стороны Украины. Тогда он выразил надежду, что миссия МАГАТЭ состоится в ближайшее время. 16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. 25 августа Гросси заявил, что лично возглавит эту миссию. Также гендиректор МАГАТЭ допустил, что присутствие экспертов на станции может стать постоянным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных