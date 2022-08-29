WSJ: миссия специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС продлится до 3 сентября

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространенных Россией в Совете и Генассамблее ООН фотосвидетельствах обстрелов ЗАЭС со стороны Украины. Тогда он выразил надежду, что миссия МАГАТЭ состоится в ближайшее время. 16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. 25 августа Гросси заявил, что лично возглавит эту миссию. Также гендиректор МАГАТЭ допустил, что присутствие экспертов на станции может стать постоянным.