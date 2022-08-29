WSJ: миссия специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС продлится до 3 сентября
Миссия специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территорию Запорожской АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября, об этом рассказала газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние украинские документы, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что делегация МАГАТЭ заедет на территорию ЗАЭС из подконтрольных украинским вооруженным силам зон. Безопасность специалистов будет обеспечена ими, подчеркнул Песков.
Сегодня глава агентства Рафаэль Гросси также сообщил, что делегация наконец выдвинулась в сторону ЗАЭС. Он снова подчеркнул, что целью миссии является обеспечение безопасности и сохранности «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы».
В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция — ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС. В связи с этим Совет Госдумы РФ призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространенных Россией в Совете и Генассамблее ООН фотосвидетельствах обстрелов ЗАЭС со стороны Украины. Тогда он выразил надежду, что миссия МАГАТЭ состоится в ближайшее время. 16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. 25 августа Гросси заявил, что лично возглавит эту миссию. Также гендиректор МАГАТЭ допустил, что присутствие экспертов на станции может стать постоянным.
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