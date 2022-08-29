Маск заявил о «крахе цивилизации» в случае отказа от нефти и газа

Кроме того, власти Великобритании объявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее прекратить и закупку у России сжиженного природного газа (СПГ). В начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России.