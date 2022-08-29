Газета
Политика

Маск заявил о «крахе цивилизации» в случае отказа от нефти и газа

Ведомости

В ближайшее время человечестве не сможет отказаться от нефти и газа, иначе цивилизацию ждет крах, заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск журналистам в ходе поездки в Норвегию на международную конференцию по энергетике и технологиям ONS-2022.

«В краткосрочной перспективе человечеству все еще нужны нефть и газ, иначе цивилизация рухнет. Особенно сегодня, когда введены санкции против России, нам нужны нефть и газ, чтобы поддержать существование нашей цивилизации», — сказал Маск (цитата по Reuters).

По словам Маска, главной проблемой нашего времени является переход «к устойчивой энергетике и устойчивой экономике». Он считает, что переход на возобновляемые источник энергии займет несколько десятилетий. Именно поэтому отказ от нефти и газа в ближайшее время невозможен.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции. В частности, в США ввели запрет на поставки нефти, газа и других энергоносителей из России. Канада также запретила импорт нефтепродуктов из России. Решение об отказе от российских энергоносителей приняли и в Австралии.

Кроме того, власти Великобритании объявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее прекратить и закупку у России сжиженного природного газа (СПГ). В начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России.

В марте на фоне отказа от российских энергоносителей Илон Маск призвал нарастить объемы добычи газа и нефти. В Twitter он написал, что «чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер». Маск признал, что это негативно скажется на Tesla, но отметил, что энергетические решения, которые отвечают принципам устойчивости, не позволяют немедленно компенсировать российский нефтегазовый экспорт.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных