Bloomberg: Франция и Германия предложили ЕС меры по борьбе с «пропагандой внутри России»

При этом отмечается важность поддержания «определенных каналов связи с РФ», чтобы свести к минимуму риск непреднамеренной эскалации. Франция и Германия уточнили, что «минимальное сотрудничество» с Россией должно сохраниться в вопросах первостепенной важности, таких как Совет безопасности ООН или ядерная сделка с Ираном.