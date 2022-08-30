Bloomberg: Франция и Германия предложили ЕС меры по борьбе с «пропагандой внутри России»
Власти Франции и Германии призвали Евросоюз продолжать изучать пути распространения «независимой информации» внутри России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неофициальный документ, подготовленный Парижем и Берлином в преддверии встречи глав МИД стран ЕС в Праге.
По данным агентства, план «противодействия пропаганде внутри России» включает использование «технических средств», а также распространение русскоязычного контента для проживающих за границей русскоязычных меньшинств.
Кроме того, среди предложений есть финансирование курсов медиаграмотности для россиян, которые могли бы распространять блогеры на YouTube, в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), TikTok, «ВКонтакте» и Telegram-каналах.
При этом отмечается важность поддержания «определенных каналов связи с РФ», чтобы свести к минимуму риск непреднамеренной эскалации. Франция и Германия уточнили, что «минимальное сотрудничество» с Россией должно сохраниться в вопросах первостепенной важности, таких как Совет безопасности ООН или ядерная сделка с Ираном.
Также страны еще раз упомянули риски введения полного запрета на выдачу виз для граждан России. По мнению властей Франции и Германии, ограничительные меры могут спровоцировать «эффект сплочения».
Неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС пройдет с 30 по 31 августа в Праге. На ней обсудят продолжение оказания военной, политической и финансовой помощи Украине, а также визовые ограничения для россиян.
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