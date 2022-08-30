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Bloomberg: Франция и Германия предложили ЕС меры по борьбе с «пропагандой внутри России»

Ведомости

Власти Франции и Германии призвали Евросоюз продолжать изучать пути распространения «независимой информации» внутри России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неофициальный документ, подготовленный Парижем и Берлином в преддверии встречи глав МИД стран ЕС в Праге.

По данным агентства, план «противодействия пропаганде внутри России» включает использование «технических средств», а также распространение русскоязычного контента для проживающих за границей русскоязычных меньшинств.

Кроме того, среди предложений есть финансирование курсов медиаграмотности для россиян, которые могли бы распространять блогеры на YouTube, в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), TikTok, «ВКонтакте» и Telegram-каналах.

При этом отмечается важность поддержания «определенных каналов связи с РФ», чтобы свести к минимуму риск непреднамеренной эскалации. Франция и Германия уточнили, что «минимальное сотрудничество» с Россией должно сохраниться в вопросах первостепенной важности, таких как Совет безопасности ООН или ядерная сделка с Ираном.

Также страны еще раз упомянули риски введения полного запрета на выдачу виз для граждан России. По мнению властей Франции и Германии, ограничительные меры могут спровоцировать «эффект сплочения».

Неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС пройдет с 30 по 31 августа в Праге. На ней обсудят продолжение оказания военной, политической и финансовой помощи Украине, а также визовые ограничения для россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных