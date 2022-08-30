СМИ: число погибших в результате столкновений в Ираке увеличилось до 30

Политический кризис в Ираке продолжается с осени 2021 г., когда в стране прошли парламентские выборы, однако избрать нового президента и сформировать правительство не получилось. Лидерами по числу полученных мандатов (73 из 329) стали сторонники ас-Садра, однако после провалившихся инициатив по формированию правительства блок подал в отставку. Сейчас на посту премьера находится назначенный еще в 2020 г. аль-Каземи.