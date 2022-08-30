СМИ: число погибших в результате столкновений в Ираке увеличилось до 30
Не менее 30 человек погибли в результате вооруженных столкновений в столице Ирака после после заявления шиитского лидера Муктады ас-Садра об уходе из большой политики, сообщает ТАСС со ссылкой на данные телеканала Al Hadath. Ранения получили минимум 380 человек либо в результате стрельбы, либо от слезоточивого газа.
Накануне шиитский имам Муктада ас-Садр сообщил об уходе из политики, объяснив это тем, что политическая ситуация в стране зашла в тупик, что спровоцировало столкновения между его сторонниками и представителями иракских сил безопасности. Тогда последователи ас-Садры вышли на улицы Багдада, вошли в «зеленую зону», где находятся правительственные и посольские объекты, и блокировали работу Совета министров Ирака, проникнув в здание Дворца республики.
Действующий премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи потребовал от ас-Садра, чтобы тот призвал своих сторонников покинуть «зеленую зону». Чтобы прекратить насилие со стороны своих последователей, имам объявил голодовку, сообщил телеканал Al Arabiya. Позже власти ввели в Багдаде комендантский час. Кроме того, в город вошли армия.
Позже появились сообщения об эвакуации сотрудников посольства США в Ираке из «зеленой зоны» в Багдаде, однако администрация Белого дома опровергла эту информацию, передает телеканал Al Arabiya.
Политический кризис в Ираке продолжается с осени 2021 г., когда в стране прошли парламентские выборы, однако избрать нового президента и сформировать правительство не получилось. Лидерами по числу полученных мандатов (73 из 329) стали сторонники ас-Садра, однако после провалившихся инициатив по формированию правительства блок подал в отставку. Сейчас на посту премьера находится назначенный еще в 2020 г. аль-Каземи.
В августе ас-Садр призвал судебные власти страны распустить парламент, а действующего президента страны Бархама Салеха — определить дату досрочных выборов в заксобрание. Однако Высший судебный совет Ирака ответил отказом.
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