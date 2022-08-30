Газета
Политика

СМИ: число погибших в результате столкновений в Ираке увеличилось до 30

Ведомости

Не менее 30 человек погибли в результате вооруженных столкновений в столице Ирака после после заявления шиитского лидера Муктады ас-Садра об уходе из большой политики, сообщает ТАСС со ссылкой на данные телеканала Al Hadath. Ранения получили минимум 380 человек либо в результате стрельбы, либо от слезоточивого газа.

Накануне шиитский имам Муктада ас-Садр сообщил об уходе из политики, объяснив это тем, что политическая ситуация в стране зашла в тупик, что спровоцировало столкновения между его сторонниками и представителями иракских сил безопасности. Тогда последователи ас-Садры вышли на улицы Багдада, вошли в «зеленую зону», где находятся правительственные и посольские объекты, и блокировали работу Совета министров Ирака, проникнув в здание Дворца республики.

Действующий премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи потребовал от ас-Садра, чтобы тот призвал своих сторонников покинуть «зеленую зону». Чтобы прекратить насилие со стороны своих последователей, имам объявил голодовку, сообщил телеканал Al Arabiya. Позже власти ввели в Багдаде комендантский час. Кроме того, в город вошли армия.

Позже появились сообщения об эвакуации сотрудников посольства США в Ираке из «зеленой зоны» в Багдаде, однако администрация Белого дома опровергла эту информацию, передает телеканал Al Arabiya.

Политический кризис в Ираке продолжается с осени 2021 г., когда в стране прошли парламентские выборы, однако избрать нового президента и сформировать правительство не получилось. Лидерами по числу полученных мандатов (73 из 329) стали сторонники ас-Садра, однако после провалившихся инициатив по формированию правительства блок подал в отставку. Сейчас на посту премьера находится назначенный еще в 2020 г. аль-Каземи.

В августе ас-Садр призвал судебные власти страны распустить парламент, а действующего президента страны Бархама Салеха — определить дату досрочных выборов в заксобрание. Однако Высший судебный совет Ирака ответил отказом.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных