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Песков: поставкам по «Северному потоку» мешают только технологические проблемы

Ведомости

Проблемы с поставками по «Северному потоку» носят исключительно технологический характер. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что технологические проблемы вызваны санкциями. По его словам, других причин сокращать поставки газа у России нет, страна готова и дальше исполнять свои обязательства.

«Европейские страны, Канада, США, Великобритания ввели санкции против РФ, которые не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание и ремонтные работы, а также не позволяют юридически оформить возвращение необходимых узлов агрегатов в места их эксплуатации. Других препятствий в исполнении Россией своих обязательств нет», — подчеркнул Песков (цитата по «РИА Новости»).

Ситуацию с «Северным потоком» представитель Кремля объяснил «иррациональными действиями» европейских властей. Песков добавил, что такие решения «трудно понять и невозможно объяснить». При этом, по его словам, за «иррациональность» властей приходится платить «простым гражданам».

Проблема с возвращением «Газпрому» турбины не раз становилась причиной сокращения поставок газа по «Северному потоку». В середине июня они уменьшились до 40%. А уже в конце июля прокачка газа сократилась еще на 20%, поскольку «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая». В компании пояснили, что у оборудования закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта.

С 31 августа по 2 сентября «Газпром» остановит единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на компрессорной станции «Портовая». Решение связано с проведением техобслуживания и планово-предупредительных работ.

Из-за введенных против России санкций Канада вернуть оборудование в Россию не может. В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ.

Однако турбину так и не принял «Газпром» из-за из-за юридической неопределенности. В начале августа зампред правления компании Виталий Маркелов заявил, что газовая монополия готова принять турбину в случае получения гарантий неприменения санкций.

В Германии утверждают, что турбина готова к отправке. В начале августа канцлер страны Олаф Шольц заявил, что Россия может забрать ее в любой момент, для этого необходимо только ее участие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных