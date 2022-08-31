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Захарова заявила, что Россия не пытается «развалить» Европу

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не ставит перед собой цели развалить Европу, передает агентство «РИА Новости».

«Мы не нацелены на раскол [Европы]. Это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы нацелены, то на возвращение здравого смысла в международные отношения», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИДа сравнила членов Евросоюза с персонажами картины художника Питера Брейгеля «Слепые» (также известна как «Притча о слепых» и «Слепой ведет незрячего»), которые «не высказывают сомнений и возражений, не задают вопросы и не протестуют», а «группой идут к обрыву».

Накануне на неформальной встрече с министрами иностранных дел стран ЕС в Праге глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отметил, что некоторые участники Евросоюза выступают за пересмотр санкций в отношении России. При этом он подчеркнул, что «санкции останутся в силе», поскольку министры маловероятно «на это настроены».

Ранее он также сообщил, что в Европе наметился раскол из-за визового вопроса. По словам Борреля, Евросоюз не сможет единогласно договориться о выдаче российским туристам шенгенских виз. Некоторые европейские страны, в том числе страны Балтии, а также Польша и Чехия, уже ужесточили процедуру выдачи шенгенских виз россиянам, не дожидаясь единого решения Евросоюза. В то же время некоторые страны, в том числе Германия и Франция, выступают против этого запрета. Вопрос о введении визовых ограничений в отношении россиян будет сегодня рассмотрен министрами иностранных дел на неформальной встрече.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных