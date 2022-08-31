Захарова заявила, что Россия не пытается «развалить» Европу

Ранее он также сообщил, что в Европе наметился раскол из-за визового вопроса. По словам Борреля, Евросоюз не сможет единогласно договориться о выдаче российским туристам шенгенских виз. Некоторые европейские страны, в том числе страны Балтии, а также Польша и Чехия, уже ужесточили процедуру выдачи шенгенских виз россиянам, не дожидаясь единого решения Евросоюза. В то же время некоторые страны, в том числе Германия и Франция, выступают против этого запрета. Вопрос о введении визовых ограничений в отношении россиян будет сегодня рассмотрен министрами иностранных дел на неформальной встрече.