Захарова заявила, что Россия не пытается «развалить» Европу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не ставит перед собой цели развалить Европу, передает агентство «РИА Новости».
«Мы не нацелены на раскол [Европы]. Это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы нацелены, то на возвращение здравого смысла в международные отношения», — сказала Захарова.
Официальный представитель МИДа сравнила членов Евросоюза с персонажами картины художника Питера Брейгеля «Слепые» (также известна как «Притча о слепых» и «Слепой ведет незрячего»), которые «не высказывают сомнений и возражений, не задают вопросы и не протестуют», а «группой идут к обрыву».
Накануне на неформальной встрече с министрами иностранных дел стран ЕС в Праге глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отметил, что некоторые участники Евросоюза выступают за пересмотр санкций в отношении России. При этом он подчеркнул, что «санкции останутся в силе», поскольку министры маловероятно «на это настроены».
Ранее он также сообщил, что в Европе наметился раскол из-за визового вопроса. По словам Борреля, Евросоюз не сможет единогласно договориться о выдаче российским туристам шенгенских виз. Некоторые европейские страны, в том числе страны Балтии, а также Польша и Чехия, уже ужесточили процедуру выдачи шенгенских виз россиянам, не дожидаясь единого решения Евросоюза. В то же время некоторые страны, в том числе Германия и Франция, выступают против этого запрета. Вопрос о введении визовых ограничений в отношении россиян будет сегодня рассмотрен министрами иностранных дел на неформальной встрече.
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