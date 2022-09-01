В Еврокомиссии заявили, что 13 стран ЕС получают газ ограниченно
13 государств – членов Евросоюза в настоящее время получают российский газ ограничено или полностью отрезаны от поставок. Об этом заявила замглавы гендиректората Еврокомиссии по энергетике Метильда Версдорфер.
Она добавила, что риск перебоев в поставках остается «очень сильным». Замглавы гендиректората ЕК отметила, что ситуация может ухудшиться.
Накануне поставки газа по «Северному потоку» упали до нуля из-за планового ремонта на компрессорной станции «Портовая», сообщили в «Газпроме». Если технические неисправности обнаружены не будут, то прокачка газа возобновится в 04:00 мск 3 сентября до объема 33 млн куб. м в сутки.
На фоне сокращения поставок газа в Европу страны ЕС стали искать альтернативу российскому газу и прибегать к разным способам экономии энергоносителей. Так, принято решение снизить их потребление на 7-15%. Кроме того, Германия призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.
Также многие немецкие города уже начали отключать подсветку общественных зданий и объектов — к этой мере прибегают и в Берлине, где отказались от подсветки 100 зданий. Среди способов экономии энергии — отключение фонтанов, поддержание определенной температуры внутри помещения, а также отключение горячей воды в бассейнах и душевых кабинах спортзалов.
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