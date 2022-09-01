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В Еврокомиссии заявили, что 13 стран ЕС получают газ ограниченно

Ведомости

13 государств – членов Евросоюза в настоящее время получают российский газ ограничено или полностью отрезаны от поставок. Об этом заявила замглавы гендиректората Еврокомиссии по энергетике Метильда Версдорфер.

«13 государств ЕС частично или полностью отрезаны от российского газа», — сообщила она (цитата по ТАСС). Версдорфер пояснила, что 31 августа «Газпром» полностью остановил прокачку газа по «Северному потоку», поэтому «поставок российского газа сейчас нет в Германию и соседние страны ЕС».

Она добавила, что риск перебоев в поставках остается «очень сильным». Замглавы гендиректората ЕК отметила, что ситуация может ухудшиться.

Накануне поставки газа по «Северному потоку» упали до нуля из-за планового ремонта на компрессорной станции «Портовая», сообщили в «Газпроме». Если технические неисправности обнаружены не будут, то прокачка газа возобновится в 04:00 мск 3 сентября до объема 33 млн куб. м в сутки.

На фоне сокращения поставок газа в Европу страны ЕС стали искать альтернативу российскому газу и прибегать к разным способам экономии энергоносителей. Так, принято решение снизить их потребление на 7-15%. Кроме того, Германия призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.

Также многие немецкие города уже начали отключать подсветку общественных зданий и объектов — к этой мере прибегают и в Берлине, где отказались от подсветки 100 зданий. Среди способов экономии энергии — отключение фонтанов, поддержание определенной температуры внутри помещения, а также отключение горячей воды в бассейнах и душевых кабинах спортзалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных