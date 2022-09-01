Лавров назвал «фантастическими» слова Бербок о страданиях граждан ФРГ ради Украины
Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ее не интересует мнение граждан Германии в вопросе поддержки Украины, стало «фантастическим признанием». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского МИДа прокомментировал слова Бербок, которая признала «страдания» немцев и заявила, что неудобства продолжатся, потому что Германии будет и дальше поддерживать Украину «несмотря ни на что».
«Фантастическое признание. Просто фантастическое признание. Как раз в жилу, как говорится, тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ответ на действия России Евросоюз, Великобритания и США ввели масштабные санкции против страны. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.
Однако ограничительные меры против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. Власти европейских государств не раз заявляли, что возникшие проблемы являются ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.
В частности, канцлер Германии Олаф Шольц признал, что многие немцы столкнулись с последствиями санкционной политики, в том числе с ростом цен на бензин и продукты питания. Тем не менее он заявил, что санкции против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины.
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