Путин прибыл в Калининград
Президент России Владимир Путин прибыл в Калининградскую область с рабочим визитом, об этом сообщило агентство «РИА Новости».
Планируется, что в ходе этой поездки Путин посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс. Также он планирует поговорить со школьниками «о важном» в формате открытого урока. Однако не уточняется, какой именно теме будет посвящено мероприятие.
«Разговоры о важном» будут проводиться каждую неделю в российских школах начиная с 5 сентября, напомнил накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. На таких «классных часах» будут обсуждать историю города и региона, в котором находится школа, биографии различных исторических личностей и моральные качества человека. Уроки будут начинаться сразу после поднятия флага и исполнения гимна России. Замминистра просвещения Денис Грибов рассказал, что на таких уроках учителя будут «в открытом диалоге» обсуждать с учениками актуальные события.
Сегодня Путин также посетит филиал Нахимовского военно-морского училища. Кроме того, под его председательством состоится первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.
Также у российского президента запланирована рабочая встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, с которым он обсудит ситуацию с транзитом грузов через Литву. В последний раз Путин созванивался с Алихановым по видеосвязи в мае, тогда президент оценил результаты работы губернатора как «удовлетворительные вполне».
Последний раз Путин был в Калининградской области с рабочим визитом в 2019 г. В Светлогорске он провел расширенное заседание президиума Государственного совета по вопросам здравоохранения в регионах. Путин также посетил Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», где осмотрел корвет «Гремящий».
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