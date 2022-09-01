Путин прибыл в Калининград

«Разговоры о важном» будут проводиться каждую неделю в российских школах начиная с 5 сентября, напомнил накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. На таких «классных часах» будут обсуждать историю города и региона, в котором находится школа, биографии различных исторических личностей и моральные качества человека. Уроки будут начинаться сразу после поднятия флага и исполнения гимна России. Замминистра просвещения Денис Грибов рассказал, что на таких уроках учителя будут «в открытом диалоге» обсуждать с учениками актуальные события.