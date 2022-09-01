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Путин прибыл в Калининград

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Президент России Владимир Путин прибыл в Калининградскую область с рабочим визитом, об этом сообщило агентство «РИА Новости». 

Планируется, что в ходе этой поездки Путин посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс. Также он планирует поговорить со школьниками «о важном» в формате открытого урока. Однако не уточняется, какой именно теме будет посвящено мероприятие. 

«Разговоры о важном» будут проводиться каждую неделю в российских школах начиная с 5 сентября, напомнил накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. На таких «классных часах» будут обсуждать историю города и региона, в котором находится школа, биографии различных исторических личностей и моральные качества человека. Уроки будут начинаться сразу после поднятия флага и исполнения гимна России. Замминистра просвещения Денис Грибов рассказал, что на таких уроках учителя будут «в открытом диалоге» обсуждать с учениками актуальные события.

Сегодня Путин также посетит филиал Нахимовского военно-морского училища. Кроме того, под его председательством состоится первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Также у российского президента запланирована рабочая встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, с которым он обсудит ситуацию с транзитом грузов через Литву. В последний раз Путин созванивался с Алихановым по видеосвязи в мае, тогда президент оценил результаты работы губернатора как «удовлетворительные вполне».

Последний раз Путин был в Калининградской области с рабочим визитом в 2019 г. В Светлогорске он провел расширенное заседание президиума Государственного совета по вопросам здравоохранения в регионах. Путин также посетил Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», где осмотрел корвет «Гремящий».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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