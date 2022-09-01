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Финляндия с четверга в 10 раз сократит число выдаваемых россиянам виз

Ведомости

В Финляндии с четверга вступает в силу решение властей по десятикратному сокращению выдаваемых россиянам шенгенских виз, сообщает Associated Press.

С 1 сентября Финляндия разрешит россиянам подавать заявления на туристические визы только один раз в неделю и только в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске, расположенных недалеко от финской границы.

Накануне в Праге прошла встреча глав МИД стран ЕС, на которой в том числе обсуждался вопрос о запрете выдачи виз гражданам России. По итогам встречи страны ЕС приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз. «Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы», — сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что намерены принять дополнительные меры самостоятельно. В частности, они хотят временно запретить выдачу виз гражданам России, а также въезд им с визами других стран Евросоюза. Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что речь может также идти о запрете въезда для россиян в Польшу, Финляндию и страны Прибалтики по суше.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных