Финляндия с четверга в 10 раз сократит число выдаваемых россиянам виз
В Финляндии с четверга вступает в силу решение властей по десятикратному сокращению выдаваемых россиянам шенгенских виз, сообщает Associated Press.
С 1 сентября Финляндия разрешит россиянам подавать заявления на туристические визы только один раз в неделю и только в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске, расположенных недалеко от финской границы.
Накануне в Праге прошла встреча глав МИД стран ЕС, на которой в том числе обсуждался вопрос о запрете выдачи виз гражданам России. По итогам встречи страны ЕС приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз. «Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы», — сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что намерены принять дополнительные меры самостоятельно. В частности, они хотят временно запретить выдачу виз гражданам России, а также въезд им с визами других стран Евросоюза. Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что речь может также идти о запрете въезда для россиян в Польшу, Финляндию и страны Прибалтики по суше.
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