Финляндия с четверга в 10 раз сократит число выдаваемых россиянам виз

Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что намерены принять дополнительные меры самостоятельно. В частности, они хотят временно запретить выдачу виз гражданам России, а также въезд им с визами других стран Евросоюза. Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что речь может также идти о запрете въезда для россиян в Польшу, Финляндию и страны Прибалтики по суше.