Эрдоган назвал ЕСПЧ далекой от справедливости структурой
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) структурой, далекой от справедливости, которая принимает политически мотивированные решения, сообщает агентство «Анадолу».
«Когда речь заходит о Турции, выносятся политически мотивированные вердикты, а когда обсуждаются иски по Германии или Франции, принимаются решения совершенно иного плана», — заявил турецкий лидер, выступая в четверг в Верховном суде Турции.
Кроме того, президент Турции отметил, что стране необходимо изменение Конституции, так как нынешняя была принята еще в 1982 г. и уже «не отвечает вызовам современности, несмотря на целый ряд внесенных поправок», говорится в сообщении агентства.
Он напомнил, что правящая партия Турции — Партия справедливости и развития — еще в 2021 г. подготовила собственный проект по изменению Конституции, однако не получила одобрения от других политических сил. Эрдоган заверил, что данный вопрос будет вновь поднят.
В последний раз Эрдоган поднимал вопрос изменения Конституции еще в феврале 2021 г., однако он не стал ставить вопрос о том, что конкретно хотел бы изменить в основном законе страны.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.