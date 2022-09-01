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Эрдоган назвал ЕСПЧ далекой от справедливости структурой

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) структурой, далекой от справедливости, которая принимает политически мотивированные решения, сообщает агентство «Анадолу».

«Когда речь заходит о Турции, выносятся политически мотивированные вердикты, а когда обсуждаются иски по Германии или Франции, принимаются решения совершенно иного плана», — заявил турецкий лидер, выступая в четверг в Верховном суде Турции.

Кроме того, президент Турции отметил, что стране необходимо изменение Конституции, так как нынешняя была принята еще в 1982 г. и уже «не отвечает вызовам современности, несмотря на целый ряд внесенных поправок», говорится в сообщении агентства. 

Он напомнил, что правящая партия Турции — Партия справедливости и развития — еще в 2021 г. подготовила собственный проект по изменению Конституции, однако не получила одобрения от других политических сил. Эрдоган заверил, что данный вопрос будет вновь поднят.

В последний раз Эрдоган поднимал вопрос изменения Конституции еще в феврале 2021 г., однако он не стал ставить вопрос о том, что конкретно хотел бы изменить в основном законе страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных