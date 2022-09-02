Посольство призвало госдеп США прекратить преследование российских СМИ
Посольство России в США прокомментировало публикацию госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян. Дипломаты обвинили США в попытке «очернить» российских журналистов и призвали прекратить «травлю».
«Данный материал — очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий», — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Посольство считает, что американским властям «трудно скрыть ревность» из-за доверия граждан США к российской прессе. Дипломаты призвали США следовать принципам свободы слова и плюрализма мнений, а также «перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами».
31 августа на сайте госдепа США появился материал о Маргарите Симоньян. Журналистку назвали «лицом кремлевской пропаганды» и «лояльным пропагандистом» президента России Владимира Путина, а также обвинили в дезинформации.
После признания Россией ЛНР и ДНР Симоньян попала под санкции Евросоюза. Кроме того, 2 марта была запрещена работа телеканала RT и агентства Sputnik на территории сообщества. Также 4 марта телеканал RT America объявил о прекращении производства контента.
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