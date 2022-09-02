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Посольство призвало госдеп США прекратить преследование российских СМИ

Ведомости

Посольство России в США прокомментировало публикацию госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян. Дипломаты обвинили США в попытке «очернить» российских журналистов и призвали прекратить «травлю».

«Данный материал — очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий», — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

Посольство считает, что американским властям «трудно скрыть ревность» из-за доверия граждан США к российской прессе. Дипломаты призвали США следовать принципам свободы слова и плюрализма мнений, а также «перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами».

31 августа на сайте госдепа США появился материал о Маргарите Симоньян. Журналистку назвали «лицом кремлевской пропаганды» и «лояльным пропагандистом» президента России Владимира Путина, а также обвинили в дезинформации.

После признания Россией ЛНР и ДНР Симоньян попала под санкции Евросоюза. Кроме того, 2 марта была запрещена работа телеканала RT и агентства Sputnik на территории сообщества. Также 4 марта телеканал RT America объявил о прекращении производства контента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных