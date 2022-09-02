В Совфеде предупредили о возможной войне в ЕС из-за провокаций стран Прибалтики
Страны Прибалтики делают все для демилитаризации их Россией, их провокации могут спровоцировать большую войну в ЕС, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«Прибалтийские соседи явно делают всё, чтобы мы и их демилитаризовали. Уверен — можем. Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвертую (от Наполеона до Гитлера) большую войну в Европе», — написал он.
По его словам, в таком случае России придется не просто расширить территорию СВО, а вступить в настоящую войну с «опасным и многоликим внешним агрессором». «Стоит ли спустя 77 лет затевать кому-либо новую войну с непобедимой в принципе ракетно-ядерной Россией?!» — заключил он.
Латвия, Литва и Эстония начали полномасштабный снос советских памятников летом текущего года. 12 мая парламент Латвии принял во втором чтении законопроект, который приостанавливает действие договора Латвии и России о мемориальных сооружениях и памятниках. Законопроект вступил в силу 13 мая, а приостановка соглашения началась с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска с Украины. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям в Риге.
Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии также заявили, что намерены принять дополнительные ограничения в отношении граждан России. В частности, они хотят временно запретить выдачу виз, а также въезд им с визами других стран Евросоюза. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что речь может также идти о запрете въезда для россиян в Польшу, Финляндию и страны Прибалтики по суше.
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