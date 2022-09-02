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В Кремле заявили, что Путин не планирует заводить аккаунт в TikTok

Ведомости

Президент России Владимир Путин не собирается заводить личные аккаунты в социальных сетях по примеру других политиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, не пересмотрел ли свое отношение российский лидер к личному присутствию в соцсетях. В качестве примера они привели бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который завел аккаунт в TikTok, и спросили, намерен ли Путин последовать примеру европейского политика.

«Нет, не планирует», — ответил Песков. 

Берлускони завел профиль в TikTok накануне. В первом ролике экс-премьер Италии обратился к молодежи, заявив, что собирается активно взаимодействовать с молодыми пользователями на платформе и обсуждать волнующие их вопросы. Позже он опубликовал еще одно видео, в котором рассказал политический анекдот про себя, Владимира Путина, президента США Джо Байдена и папу римского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных