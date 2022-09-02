В Кремле заявили, что Путин не планирует заводить аккаунт в TikTok
Президент России Владимир Путин не собирается заводить личные аккаунты в социальных сетях по примеру других политиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, не пересмотрел ли свое отношение российский лидер к личному присутствию в соцсетях. В качестве примера они привели бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который завел аккаунт в TikTok, и спросили, намерен ли Путин последовать примеру европейского политика.
«Нет, не планирует», — ответил Песков.
Берлускони завел профиль в TikTok накануне. В первом ролике экс-премьер Италии обратился к молодежи, заявив, что собирается активно взаимодействовать с молодыми пользователями на платформе и обсуждать волнующие их вопросы. Позже он опубликовал еще одно видео, в котором рассказал политический анекдот про себя, Владимира Путина, президента США Джо Байдена и папу римского.
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