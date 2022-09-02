В Кремле заявили, что Путин не планирует заводить аккаунт в TikTok

Берлускони завел профиль в TikTok накануне. В первом ролике экс-премьер Италии обратился к молодежи, заявив, что собирается активно взаимодействовать с молодыми пользователями на платформе и обсуждать волнующие их вопросы. Позже он опубликовал еще одно видео, в котором рассказал политический анекдот про себя, Владимира Путина, президента США Джо Байдена и папу римского.