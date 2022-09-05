«РИА Новости»: при взрыве в Кабуле пострадали два сотрудника посольства России

Ранее во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет «исходить из реалий» в вопросе признания власти «Талибана» в Афганистане. Он также выразил надежду, что силы, оказавшиеся во власти в стране, будут ориентироваться на «представление в руководстве государством всех этнических групп».