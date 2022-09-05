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«РИА Новости»: при взрыве в Кабуле пострадали два сотрудника посольства России

Ведомости

Российский дипломат и охранник посольства России пострадали при взрыве у здания дипломатической миссии в Кабуле, об этом сообщил источник агентства «РИА Новости».

По предварительным данным, террорист-смертник совершил подрыв у ворот, когда сотрудник вышел к людям в очереди на получение визы. По информации Reuters, в террориста-смертника выстрелила охрана талибов.

Взрыв вблизи посольства России в Кабуле произошел сегодня, об этом сообщило афганское информационное агентство Aamaj News. Подробности произошедшего не уточняются. В полиции сообщили, что количество жертв уточняется.

В начале августа 2021 г. движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) провело масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как США объявили о выводе войск из страны. В середине августа талибы заняли столицу Афганистана Кабул, после этого началась массовая эвакуация граждан западных стран. В конце месяца США окончательно вывели войска с территории страны.

Посольство России в Кабуле продолжило функционировать в штатном режиме, удалось установить рабочие контакты с представителями новых властей Афганистана. В конце прошлого года представитель движения «Талибан» сообщил о планах назначить посла в Москву.

Ранее во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет «исходить из реалий» в вопросе признания власти «Талибана» в Афганистане. Он также выразил надежду, что силы, оказавшиеся во власти в стране, будут ориентироваться на «представление в руководстве государством всех этнических групп».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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