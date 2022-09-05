Эстонским военным могут разрешить готовить подполье и партизан

Действующее законодательство предусматривает подготовку офицеров по организации вооруженного сопротивления, однако не позволяет создавать необходимую инфраструктуру, например, конспиративные квартиры и агентуру, тайники с оружием и др. Как пояснила вице-канцлер оборонного ведомства страны, для эффективного сопротивления оккупации, к ней надо готовиться заранее.