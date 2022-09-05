Эстонским военным могут разрешить готовить подполье и партизан
Минобороны Эстонии предложило расширить собственные полномочия, в частности, позволить военным начать подготовку к потенциальной партизанской войне и подпольной деятельности с привлечением мирных жителей, пишет ERR со ссылкой на разработанный законопроект.
Действующее законодательство предусматривает подготовку офицеров по организации вооруженного сопротивления, однако не позволяет создавать необходимую инфраструктуру, например, конспиративные квартиры и агентуру, тайники с оружием и др. Как пояснила вице-канцлер оборонного ведомства страны, для эффективного сопротивления оккупации, к ней надо готовиться заранее.
Авторы законопроекта подчеркнули, что число тайно привлеченных к этой деятельности лиц не может превышать 0,1% населения Эстонии. Как рассказал ERR сотрудник Международного центра оборонных исследований Иво Юурвеэ, нововведения позволят участникам подполья заранее знать друг друга, а не «искать единомышленников где-нибудь на рынке».
Законопроект планируют представить на утверждение правительству в сентябре и рассчитывает на его принятие парламентом уже в этом году.
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