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Политика

Эстонским военным могут разрешить готовить подполье и партизан

Ведомости

Минобороны Эстонии предложило расширить собственные полномочия, в частности, позволить военным начать подготовку к потенциальной партизанской войне и подпольной деятельности с привлечением мирных жителей, пишет ERR со ссылкой на разработанный законопроект.

Действующее законодательство предусматривает подготовку офицеров по организации вооруженного сопротивления, однако не позволяет создавать необходимую инфраструктуру, например, конспиративные квартиры и агентуру, тайники с оружием и др. Как пояснила вице-канцлер оборонного ведомства страны, для эффективного сопротивления оккупации, к ней надо готовиться заранее.

Авторы законопроекта подчеркнули, что число тайно привлеченных к этой деятельности лиц не может превышать 0,1% населения Эстонии. Как рассказал ERR сотрудник Международного центра оборонных исследований Иво Юурвеэ, нововведения позволят участникам подполья заранее знать друг друга, а не «искать единомышленников где-нибудь на рынке».

Законопроект планируют представить на утверждение правительству в сентябре и рассчитывает на его принятие парламентом уже в этом году.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных