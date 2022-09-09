В России началось трехдневное голосование
В России началось трехдневное голосование. Оно пройдет с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Как сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, будет проведено более 4700 избирательных кампаний регионального и местного уровней, передает «Интерфакс».
Прямые выборы губернаторов пройдут в 14 регионах страны. Также в шести субъектах РФ сформируют заксобрания, а в 12-ти — выберут депутатов административных центров. Кроме того, в ходе голосования определятся с органами местного самоуправления различного уровня. В частности, в Москве в течение трех дней голосование пройдет в 125 из 146 муниципальных образований, будет замещено 1417 мандатов.
Отмечается, что избирательные комиссии регионов могли самостоятельно определить формат голосования. Единый день голосования запланирован на 11 сентября. Однако в нескольких регионах выборы будут идти три дня. По словам Памфиловой, в выборах потенциально могут принять участие более 44 млн избирателей.
Кроме того, в России состоится электронное голосование. Принять участие в нем смогут избиратели в восьми субъектах — Москве, Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях. По данным «Интерфакса», за первый час на выборах в Москве уже проголосовало более 200 000 человек.
Как сообщил накануне председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате (ОП) РФ Максим Григорьев, за выборами будут следить более 51 000 общественных наблюдателей на участках.
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