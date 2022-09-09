В России началось трехдневное голосование

Прямые выборы губернаторов пройдут в 14 регионах страны. Также в шести субъектах РФ сформируют заксобрания, а в 12-ти — выберут депутатов административных центров. Кроме того, в ходе голосования определятся с органами местного самоуправления различного уровня. В частности, в Москве в течение трех дней голосование пройдет в 125 из 146 муниципальных образований, будет замещено 1417 мандатов.