В Кремле не посчитали необходимым зеркально отвечать на визовые ограничения ЕС
Россия при ответе на вводимые ЕС визовые ограничения будет руководствоваться своими интересами, при этом ответные меры не всегда носят зеркальный характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Главная мысль президента заключалась в том, что мы будем делать то, что соответствует нашим интересам. Нашим интересам будут соответствовать, конечно, контршаги, но не всегда те, которые носят зеркальный характер», – отметил представитель Кремля.
По его словам, Россия все еще заинтересована в туристах из недружественных стран, которые должны видеть страну и понимать, что то, что они смотрят и видят о ней в своих странах, — это ложь.
«Конечно, если речь идет о совершенно неадекватном поведении в отношении наших дипломатов, участников тех или иных международных мероприятий, то там будут более зеркальный характер носить наши ответы в соответствии с принципом взаимности, который является краеугольным камнем дипломатических отношений», — подчеркнул Песков.
9 сентября Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Для российских граждан это означает, что визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро, список подтверждающих документов для при подаче заявления увеличится, а правила выдачи многократных виз будут ужесточены.
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