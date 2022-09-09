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В Кремле не посчитали необходимым зеркально отвечать на визовые ограничения ЕС

Ведомости

Россия при ответе на вводимые ЕС визовые ограничения будет руководствоваться своими интересами, при этом ответные меры не всегда носят зеркальный характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Главная мысль президента заключалась в том, что мы будем делать то, что соответствует нашим интересам. Нашим интересам будут соответствовать, конечно, контршаги, но не всегда те, которые носят зеркальный характер», – отметил представитель Кремля.

По его словам, Россия все еще заинтересована в туристах из недружественных стран, которые должны видеть страну и понимать, что то, что они смотрят и видят о ней в своих странах, — это ложь.

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«Конечно, если речь идет о совершенно неадекватном поведении в отношении наших дипломатов, участников тех или иных международных мероприятий, то там будут более зеркальный характер носить наши ответы в соответствии с принципом взаимности, который является краеугольным камнем дипломатических отношений», — подчеркнул Песков.

9 сентября Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Для российских граждан это означает, что визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро, список подтверждающих документов для при подаче заявления увеличится, а правила выдачи многократных виз будут ужесточены.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Россия не собирается закрываться от европейских граждан и бизнеса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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